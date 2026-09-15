Milagro en Salta: Victoria Villarruel llegó para participar de la Misa y la Procesión

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a Salta para participar de la Fiesta del Milagro, invitada por el Arzobispado a la misa y procesión.
- Su llegada requirió un operativo especial coordinado hace diez días entre la Policía de Salta y fuerzas federales con monitoreo y cortes de tránsito.
- La presencia del Gobierno nacional en esta masiva celebración religiosa concluye con el retorno de la vicepresidenta a Buenos Aires tras la procesión.
La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a Salta para participar de la jornada central de la Fiesta del Milagro. Invitada por el Arzobispado, tiene previsto asistir a la Misa Estacional en la Catedral Basílica y luego acompañar la tradicional Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Villarruel arribó durante las primeras horas de la mañana y permanecerá durante buena parte de la jornada en la capital salteña. De acuerdo con la agenda prevista, a las 10 participará de la misa en la Catedral y desde las 15.15 estará presente en la procesión, uno de los momentos centrales de la celebración religiosa.
Su presencia obligó a reforzar un dispositivo de seguridad que, según informó la Policía de Salta, comenzó a diseñarse hace aproximadamente diez días.
La agenda de Villarruel durante el Milagro
La visita de la vicepresidenta se produce en el día central de las celebraciones del Milagro, que cada año reúne a miles de fieles en las calles de la ciudad de Salta.
La actividad oficial de Villarruel contempla dos momentos principales: la Misa Estacional de las 10 y la Procesión que comenzará a las 15.15, cuando las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro vuelvan a recorrer las calles salteñas acompañadas por los peregrinos y fieles.
Una vez concluidas las actividades previstas, la planificación policial contempla el regreso de la vicepresidenta a Buenos Aires. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente un horario preciso para su partida.
Un fuerte operativo de seguridad
La visita de Villarruel cuenta con un operativo especial que la Policía de Salta comenzó a planificar hace diez días. El dispositivo incluye efectivos provinciales y federales, unidades especiales, Seguridad Vial y monitoreo de las cámaras del 911.
El director de Seguridad, Darío Guzmán, explicó que los equipos realizaron previamente el recorrido de la comitiva y definieron los cortes y medidas necesarias para acompañar sus movimientos durante la jornada.