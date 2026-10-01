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Ranking de universidades: Argentina sufrió la mayor caída de América Latina

La clasificación de universidades de América Latina registró un retroceso general de las instituciones argentinas. La UBA volvió a ser la mejor ubicada del país, mientras que los autores del ranking señalaron problemas vinculados con el financiamiento y la producción científica.

CONFLICTO UNIVERSITARIO. La Justicia ordenó al Gobierno nacional cumplir con la ley de financiamiento.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina registró la mayor caída en el ranking universitario QS regional por restricciones presupuestarias y menor investigación, aunque la UBA retuvo el décimo puesto.
  • De 46 instituciones locales evaluadas, 17 retrocedieron posiciones ante problemas acumulados de financiamiento e inestabilidad económica que afectaron la producción científica.
  • Especialistas advierten que la continuidad de los recortes en ciencia y tecnología comprometerá a futuro la competitividad y el prestigio internacional del sistema universitario.
Resumen generado con IA

La Argentina registró la mayor tasa de descenso entre los países de América Latina en la última edición del ranking QS de universidades de la región. De las instituciones argentinas incluidas en la clasificación, 17 bajaron posiciones, ocho subieron y otras 20 mantuvieron su ubicación.

El dato fue difundido por Clarín, que analizó los resultados de la clasificación elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). El informe fue publicado en un contexto marcado por las dificultades de financiamiento de la educación superior y de la investigación científica.

Ranking QS: la UBA volvió a ser la universidad argentina mejor ubicada

La Universidad de Buenos Aires (UBA) conservó el décimo puesto a nivel regional y volvió a ser la institución argentina mejor posicionada. Según los indicadores de QS, se destaca especialmente en reputación académica y reputación entre los empleadores, donde ocupa el segundo lugar entre las universidades participantes.

Después de la UBA aparecen la Universidad Nacional de La Plata, en el puesto 21; la Universidad Austral, en el 25; la Universidad Nacional de Córdoba, en el 30; y la Universidad Católica Argentina (UCA), en el puesto 42.

La Universidad Nacional de Córdoba, además, ingresó por primera vez entre las 30 mejores de América Latina. La Universidad Nacional de San Martín quedó en el puesto 94 y entró al top 100 regional, mientras que la Universidad de San Andrés alcanzó el top 50.

La clasificación evaluó a 517 universidades de 27 países. Con 46 instituciones incluidas, Argentina quedó como el cuarto sistema de educación superior con mayor representación en el ranking.

Por qué cayeron las universidades argentinas

Los autores del ranking QS vincularon el retroceso argentino con el “impacto de las continuas presiones presupuestarias y de financiamiento”. Sin embargo, evitaron atribuir los resultados a la gestión de un gobierno en particular.

Ben Sowter, vicepresidente de la consultora QS, explicó a Clarín que los resultados reflejan problemas acumulados durante varios años. Entre ellos mencionó la inestabilidad económica, las presiones inflacionarias y las restricciones en el financiamiento de la educación superior y la investigación.

El especialista señaló además que las universidades argentinas conservan una posición sólida en términos de reputación y capacidad docente, pero presentan debilidades en investigación. Según QS, ninguna universidad argentina aparece entre las 50 mejores de la región en citas por artículo ni entre las 90 mejores en artículos por docente.

La investigación científica, una de las principales dificultades

Marcelo Rabossi, especialista en educación superior, planteó a Clarín otra mirada sobre los resultados. Según explicó, los rankings universitarios son parciales porque utilizan determinados indicadores para evaluar sistemas que tienen funciones diferentes.

Rabossi destacó especialmente el peso de la investigación científica en el resultado argentino y sostuvo que se trata de un problema de larga data, aunque advirtió sobre el impacto de los recortes sostenidos en ciencia y tecnología.

El especialista también cuestionó el peso de los indicadores de percepción en este tipo de clasificaciones. Según su análisis, cerca de la mitad de la puntuación del ranking está vinculada con indicadores basados en reputación.

Qué universidades lideran el ranking de América Latina

En los primeros lugares de la clasificación regional aparecen la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el primer puesto; la Universidade de São Paulo, en el segundo; y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), en el tercero.

La Argentina, pese al retroceso general, mantiene varias instituciones dentro de los principales puestos de América Latina y continúa teniendo una fuerte presencia en la clasificación.

El ranking QS utiliza distintos indicadores para elaborar su clasificación, entre ellos la reputación académica, la reputación entre empleadores, la relación entre profesores y estudiantes, las citas de artículos científicos, la producción académica, la proporción de profesores con doctorado, las redes internacionales de investigación y el impacto en la web.

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