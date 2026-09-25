SociedadEducación

Gremios universitarios exigen un aumento del 33,4% y advierten con denuncias penales

Las organizaciones sindicales sostienen que el incremento está contemplado en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y reclaman que la actualización sea aplicada con carácter remunerativo y bonificable.

Nuevo conflicto salarial con Milei: los gremios universitarios exigen el 33,4%
Nuevo conflicto salarial con Milei: los gremios universitarios exigen el 33,4% MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gremios universitarios intimaron al Gobierno a aplicar un alza salarial del 33,4% antes del 30 de septiembre en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • El reclamo incluye la reapertura paritaria y la advertencia de denuncias penales a funcionarios, mientras el Ejecutivo supedita los fondos al presupuesto nacional.
  • La falta de acuerdo amenaza con agravar la judicialización del conflicto y consolidar la Marcha Federal Universitaria ratificada para el próximo 15 de octubre.
Resumen generado con IA

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales reclamó al Gobierno que cumpla antes del 30 de septiembre con la recomposición salarial que, según los sindicatos, establece la Ley de Financiamiento Universitario. También exigió la convocatoria inmediata a paritarias y anticipó que podría presentar denuncias penales.

El reclamo de los gremios universitarios al Gobierno

El conflicto por los salarios universitarios sumó un nuevo capítulo. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir con una recomposición salarial del 33,4% y fijó como fecha límite el 30 de septiembre.

Las organizaciones sindicales sostienen que el incremento está contemplado en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y reclaman que la actualización sea aplicada con carácter remunerativo y bonificable.

La Ley 27.795, publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025, establece en su artículo 5 que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y dispone que los aumentos sean remunerativos y bonificables. También establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria nacional.

La presentación de los gremios fue dirigida al Poder Ejecutivo a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Educación.

Qué reclaman los sindicatos universitarios

Además del pago de la recomposición salarial del 33,4%, el Frente Sindical exigió que el Gobierno convoque de manera inmediata a la paritaria nacional de los trabajadores docentes y no docentes universitarios, con participación de todas las organizaciones gremiales.

El reclamo incluye también la incorporación de bonificaciones y sumas no remunerativas a los salarios establecidos en las convenciones colectivas de trabajo.

Las organizaciones sindicales que integran el frente son CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA.

Advierten con denuncias penales si no se paga el aumento

Los gremios universitarios dejaron planteada una advertencia ante un eventual incumplimiento. Según la intimación difundida por el Frente Sindical, si el 30 de septiembre vence sin que se haya concretado el pago de la recomposición, las organizaciones anticiparon que podrían formular denuncias penales, informar la situación al tribunal que interviene en el expediente y solicitar que se individualice a los funcionarios que consideren responsables.

El reclamo se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795. El decreto de promulgación de la norma señaló que su ejecución quedaba sujeta a las condiciones previstas por la Ley 24.629 respecto del financiamiento y la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

La Marcha Federal de los universitarios sigue en pie

En paralelo al reclamo administrativo y judicial, el Frente Sindical ratificó la continuidad de su plan de lucha.

La Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre se mantiene en pie, según informó el espacio sindical.

El conflicto salarial se suma así a los reclamos de docentes y no docentes universitarios por la recomposición de sus ingresos y por la convocatoria a una nueva instancia de negociación paritaria con el Gobierno nacional.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
3

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
4

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec
5

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec

Ranking notas premium
Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
1

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
4

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
5

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Más Noticias
El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

Blancos, rosados y naranjos: 14 vinos frescos que los especialistas recomiendan para los días calurosos

Blancos, rosados y naranjos: 14 vinos frescos que los especialistas recomiendan para los días calurosos

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Campo, seguridad y hasta aerotaxis: qué drones se pueden ver hasta hoy en la Expo

Campo, seguridad y hasta aerotaxis: qué drones se pueden ver hasta hoy en la Expo

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Una ingeniera tucumana participará en un desafío mundial de IA

Una ingeniera tucumana participará en un desafío mundial de IA

Comentarios