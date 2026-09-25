Gremios universitarios exigen un aumento del 33,4% y advierten con denuncias penales

Advierten con denuncias penales si no se paga el aumento

Los gremios universitarios dejaron planteada una advertencia ante un eventual incumplimiento. Según la intimación difundida por el Frente Sindical, si el 30 de septiembre vence sin que se haya concretado el pago de la recomposición, las organizaciones anticiparon que podrían formular denuncias penales, informar la situación al tribunal que interviene en el expediente y solicitar que se individualice a los funcionarios que consideren responsables.