Gremios universitarios exigen un aumento del 33,4% y advierten con denuncias penales
Las organizaciones sindicales sostienen que el incremento está contemplado en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y reclaman que la actualización sea aplicada con carácter remunerativo y bonificable.
Resumen para apurados
- Gremios universitarios intimaron al Gobierno a aplicar un alza salarial del 33,4% antes del 30 de septiembre en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- El reclamo incluye la reapertura paritaria y la advertencia de denuncias penales a funcionarios, mientras el Ejecutivo supedita los fondos al presupuesto nacional.
- La falta de acuerdo amenaza con agravar la judicialización del conflicto y consolidar la Marcha Federal Universitaria ratificada para el próximo 15 de octubre.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales reclamó al Gobierno que cumpla antes del 30 de septiembre con la recomposición salarial que, según los sindicatos, establece la Ley de Financiamiento Universitario. También exigió la convocatoria inmediata a paritarias y anticipó que podría presentar denuncias penales.
El reclamo de los gremios universitarios al Gobierno
El conflicto por los salarios universitarios sumó un nuevo capítulo. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir con una recomposición salarial del 33,4% y fijó como fecha límite el 30 de septiembre.
Las organizaciones sindicales sostienen que el incremento está contemplado en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y reclaman que la actualización sea aplicada con carácter remunerativo y bonificable.
La Ley 27.795, publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025, establece en su artículo 5 que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y dispone que los aumentos sean remunerativos y bonificables. También establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria nacional.
La presentación de los gremios fue dirigida al Poder Ejecutivo a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de la Secretaría de Educación.
Qué reclaman los sindicatos universitarios
Además del pago de la recomposición salarial del 33,4%, el Frente Sindical exigió que el Gobierno convoque de manera inmediata a la paritaria nacional de los trabajadores docentes y no docentes universitarios, con participación de todas las organizaciones gremiales.
El reclamo incluye también la incorporación de bonificaciones y sumas no remunerativas a los salarios establecidos en las convenciones colectivas de trabajo.
Las organizaciones sindicales que integran el frente son CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA.
Advierten con denuncias penales si no se paga el aumento
Los gremios universitarios dejaron planteada una advertencia ante un eventual incumplimiento. Según la intimación difundida por el Frente Sindical, si el 30 de septiembre vence sin que se haya concretado el pago de la recomposición, las organizaciones anticiparon que podrían formular denuncias penales, informar la situación al tribunal que interviene en el expediente y solicitar que se individualice a los funcionarios que consideren responsables.
El reclamo se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley 27.795. El decreto de promulgación de la norma señaló que su ejecución quedaba sujeta a las condiciones previstas por la Ley 24.629 respecto del financiamiento y la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La Marcha Federal de los universitarios sigue en pie
En paralelo al reclamo administrativo y judicial, el Frente Sindical ratificó la continuidad de su plan de lucha.
La Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre se mantiene en pie, según informó el espacio sindical.
El conflicto salarial se suma así a los reclamos de docentes y no docentes universitarios por la recomposición de sus ingresos y por la convocatoria a una nueva instancia de negociación paritaria con el Gobierno nacional.