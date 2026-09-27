Presupuesto 2027: CTERA alertó por una caída real del 72% en los recursos para educación

Resumen para apurados
- CTERA alertó en el Congreso que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce un 72% real las partidas educativas frente a 2023, profundizando el desfinanciamiento nacional.
- El recorte afecta infraestructura, becas y programas técnicos, mientras el gremio exige restituir el FONID, subsidio salarial docente eliminado a fines de 2023.
- Durante el debate legislativo, los gremios docentes presionarán por modificaciones presupuestarias para evitar un mayor deterioro salarial y edilicio en las provincias.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) analizó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las partidas destinadas a los programas de la Secretaría de Educación acumulan una reducción del 72% en términos reales respecto de 2023. También reclamó la restitución del FONID.
El proyecto de Presupuesto 2027 comenzó a ser analizado en las comisiones del Congreso y abrió nuevamente la discusión sobre el financiamiento de la educación pública. En ese marco, CTERA difundió un informe en el que cuestionó la evolución de los recursos nacionales destinados al sistema educativo y sostuvo que la propuesta del Gobierno “profundiza” el proceso de desfinanciamiento iniciado a fines de 2023.
Según el análisis de la organización sindical, las partidas correspondientes a los programas de la Secretaría de Educación acumulan una caída del 72% en términos reales respecto de 2023. La comparación contempla el efecto de la inflación y fue realizada a partir de las cifras incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.
Qué dice CTERA sobre el Presupuesto 2027
El informe de CTERA señala que el proyecto mantiene la reducción de los recursos nacionales destinados a distintas áreas de la educación. Entre los sectores mencionados aparecen la infraestructura escolar, el equipamiento, la educación técnica, la formación docente, las becas y las políticas de inclusión digital.
La organización también cuestionó que el proyecto no contemple la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Se trata de un componente salarial que era financiado por el Estado nacional y transferido a las provincias para complementar los ingresos de los docentes.
CTERA ya había advertido sobre una fuerte reducción de los programas educativos nacionales durante el análisis del Presupuesto 2026. En aquella oportunidad, la organización había estimado una caída real del 70,1% respecto de 2023, siempre sin considerar el financiamiento destinado a las universidades.
Educación: cuánto cayeron los recursos nacionales
El nuevo informe sostiene que la reducción se profundiza en el proyecto correspondiente a 2027. CTERA también había calculado que la función Educación y Cultura registró una caída real del 47,7% entre 2023 y 2025.
La diferencia entre los porcentajes responde al universo de partidas utilizado en cada cálculo. La estimación del 72% difundida ahora corresponde específicamente a los programas de la Secretaría de Educación y compara sus recursos con los valores de 2023 en términos reales.
El planteo sindical pone el foco, además, en el impacto que la reducción del financiamiento nacional puede tener sobre programas que requieren transferencias y asistencia a las provincias.
El reclamo por el FONID y los salarios docentes
La discusión por el Presupuesto 2027 vuelve a quedar vinculada con la situación salarial de los docentes. Durante 2026, CTERA reclamó en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente la restitución del FONID, una recomposición salarial y mayores recursos para infraestructura, comedores escolares y programas educativos.
“El Proyecto de Presupuesto 2027 no revierte el desfinanciamiento de la educación pública iniciado en diciembre de 2023, sino que lo profundiza”, sostuvo la organización sindical, conducida por Sonia Alesso, con Roberto Baradel como secretario adjunto.
Con el proyecto en tratamiento en el Congreso, CTERA reclamó modificaciones en las partidas destinadas a educación pública, la restitución del FONID y mayores fondos para salarios, infraestructura y programas educativos. El debate presupuestario se suma así a los reclamos que los sindicatos docentes mantienen durante 2026 por el financiamiento del sistema y las condiciones salariales.