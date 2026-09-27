Presupuesto 2027: CTERA alertó por una caída real del 72% en los recursos para educación

El proyecto de Presupuesto 2027 comenzó a ser analizado en las comisiones del Congreso y abrió nuevamente la discusión sobre el financiamiento de la educación pública. En ese marco, CTERA difundió un informe en el que cuestionó la evolución de los recursos nacionales destinados al sistema educativo y sostuvo que la propuesta del Gobierno “profundiza” el proceso de desfinanciamiento iniciado a fines de 2023.