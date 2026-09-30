Paro en la UNT: fuerte adhesión en las facultades y cruces en Económicas

Resumen para apurados
- Docentes de la UNT iniciaron un paro con hasta el 95% de adhesión en Tucumán, en el marco de un plan de lucha gremial impulsado por Adiunt.
- La primera jornada incluyó cruces en Ciencias Económicas y denuncias sindicales por presuntas amenazas de descuentos salariales a los no docentes.
- El fuerte acatamiento escala la tensión con las autoridades universitarias y anticipa la continuidad del conflicto salarial en las facultades.
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