Política

Paro en la UNT: fuerte adhesión en las facultades y cruces en Económicas

Adiunt estimó un nivel de acatamiento de entre el 90% y el 95% durante la primera jornada. Además, denunció amenazas de descuentos a trabajadores no docentes.

PARO UNIVERSITARIO. Adiunt estimó una adhesión de hasta el 95% en la UNT
PARO UNIVERSITARIO. Adiunt estimó una adhesión de hasta el 95% en la UNT
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Docentes de la UNT iniciaron un paro con hasta el 95% de adhesión en Tucumán, en el marco de un plan de lucha gremial impulsado por Adiunt.
  • La primera jornada incluyó cruces en Ciencias Económicas y denuncias sindicales por presuntas amenazas de descuentos salariales a los no docentes.
  • El fuerte acatamiento escala la tensión con las autoridades universitarias y anticipa la continuidad del conflicto salarial en las facultades.
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