Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Las predicciones de Ludovica Squirru para octubre, incluidas en su libro Horóscopo chino 2026, anticipan un mes atravesado por cambios, aprendizajes emocionales y la necesidad de revisar algunas conductas. El período estará marcado por la energía del Perro, que para la astróloga invita a poner límites, cuidar los vínculos y prestar mayor atención a las necesidades personales.