Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru presentó en su libro las predicciones del horóscopo chino para octubre, un mes marcado por cambios y balances bajo la energía del Perro.
- A través de su guía astrológica, la autora detalla cómo cada signo debe gestionar su energía, evitar impulsos y priorizar la salud física y emocional durante este período.
- Las proyecciones buscan orientar a los lectores hacia el cierre de ciclos y la introspección, facilitando la toma de decisiones personales en el último tramo del año.
Las predicciones de Ludovica Squirru para octubre, incluidas en su libro Horóscopo chino 2026, anticipan un mes atravesado por cambios, aprendizajes emocionales y la necesidad de revisar algunas conductas. El período estará marcado por la energía del Perro, que para la astróloga invita a poner límites, cuidar los vínculos y prestar mayor atención a las necesidades personales.
Mientras algunos signos deberán administrar mejor su energía y evitar decisiones impulsivas, otros encontrarán en octubre una oportunidad para sanar, terminar asuntos pendientes o concentrarse en nuevos aprendizajes.
- Rata: cuidar la energía y aprender a decir que no
La recomendación es no sobrecargarse con actividades ni comenzar demasiados proyectos nuevos. Delegar, tener paciencia y aprender a decir que no serán claves para evitar el agotamiento.
Las personas nacidas en 1948 y 2008 deberán prestar especial atención a este aspecto. La meditación, el taichí y los ejercicios de bajo impacto aparecen como alternativas para encontrar equilibrio.
- Búfalo: tensiones en los vínculos y necesidad de cambios
Según las predicciones, los conflictos no necesariamente estarán relacionados con infidelidades: las distintas formas de pensar y de interpretar la vida también podrían generar desencuentros.
A su vez, la atención al detalle propia de este signo podría intensificarse y despertar un fuerte deseo de transformar el entorno. La clave estará en determinar si esos cambios son realmente necesarios o si responden a una incomodidad pasajera.
- Tigre: la diplomacia será clave
Squirru recomienda, siempre que sea posible, evitar el trabajo en equipo. Cuando esto no pueda evitarse, una persona de signo Cabra o Búfalo podría funcionar como mediadora.
Los Tigres nacidos durante el siglo XX también deberán prestar atención al estrés y a la salud circulatoria, según las predicciones.
- Conejo: entusiasmo y deseos de transformar el entorno
Los nacidos en 1987 estarán especialmente conectados con esta energía. Sin embargo, Squirru recomienda que el impulso esté acompañado por una intención de sanar, brindar compasión y generar seguridad, evitando decisiones apresuradas o acciones riesgosas.
- Dragón: procesar lo vivido y avanzar
Quienes hayan atravesado pérdidas recientes todavía podrían sentir dolor, aunque el proceso de sanación continuará. La recomendación es aceptar el acompañamiento y la ayuda que puedan ofrecerles otras personas.
- Serpiente: buenas noticias y cuidado emocional
La recomendación es evitar excesos vinculados con juegos, inversiones o apuestas. También será importante prestar atención al bienestar emocional y hormonal.
Los encuentros con familiares y amistades cercanas podrán convertirse en una fuente de contención durante octubre.
- Caballo: evitar riesgos y terminar proyectos pendientes
Los días 7, 19 y 31 aparecen señalados como fechas a las que prestar especial atención. Squirru aconseja evitar el ejercicio intenso, los viajes largos en automóvil, conducir a alta velocidad y determinados desplazamientos o viajes durante esas jornadas.
En lugar de buscar nuevas aventuras, los Caballos podrán aprovechar octubre para concentrarse, meditar y terminar proyectos que habían quedado pendientes. La lectura, la música y el arte también aparecen como fuentes de inspiración.
- Cabra: concentración y nuevas oportunidades de aprendizaje
Las nacidas en 1931 y 1991, según las predicciones, tendrán una oportunidad para ocuparse de su salud pulmonar. Squirru también señala que quienes atraviesen tristeza o depresión podrían encontrar mejores resultados en tratamientos, terapia o prácticas de meditación que comiencen durante este período.
El mes también será favorable para iniciar una disciplina y sostenerla en el tiempo.
- Mono: afrontar situaciones incómodas con calma
La combinación de energías podría favorecer su capacidad de adaptación, mejorar su estado de ánimo y ayudarlos a establecer límites. Los días 2, 14 y 26 estarán vinculados con una combinación energética entre el Gallo y el Mono.
Este escenario podría favorecer, según Squirru, la capacidad de los Monos para asumir roles de liderazgo, ayudar a otras personas y mantener la calma.
- Gallo: un mes para bajar el ritmo
Crear rutinas y comenzar una actividad física puede ayudarlos a trabajar con objetivos pequeños y sostenibles.
En el plano emocional, los Gallos adultos que atravesaron decepciones amorosas podrían encontrar alivio a través de la música y el teatro.
Los más jóvenes, nacidos en 2005 y 2017, podrían tener un escenario favorable en lo académico, especialmente si cuentan con docentes que los ayuden a desarrollar la paciencia.
- Perro: estrés, mente activa y cuidado de la digestión
Los Perros nacidos en 1934 y 1946 deberán prestar especial atención a este aspecto.
En el amor, los solteros nacidos en 1970, 1982 y 1994 podrían disfrutar especialmente del período, siempre que cuenten con independencia económica.
- Chancho: cerrar ciclos y aprender de las emociones
Los nacidos en 1959 y 2019 podrían sentir con mayor intensidad los procesos relacionados con los afectos.
La energía del Perro también favorecerá los cierres de ciclos y el perdón, por lo que será un período propicio para revisar experiencias del pasado, sanar heridas y avanzar emocionalmente.