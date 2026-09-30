Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó cómo será 2027 para cada signo

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru adelantó en Argentina sus predicciones para 2027, el año de la Cabra de Fuego, que traerá profundas transformaciones para los doce signos del horóscopo chino.
- A través de su nuevo libro y el uso del I Ching y Bazi, la astróloga explicó que este ciclo implicará reacomodarse tras la intensa etapa previa del Caballo de Fuego.
- Cada signo enfrentará desafíos como equilibrar la tecnología con lo humano, redefinir prioridades laborales y cerrar ciclos para abrirse a nuevas oportunidades.
El 2027 será el año de la Cabra de Fuego y, según las predicciones de Ludovica Squirru, estará marcado por transformaciones, cambios de rumbo y la necesidad de dejar atrás aquello que ya no funciona. En el adelanto de su nuevo libro Horóscopo chino 2027, la astróloga combina la astrología china, el I Ching y el Bazi para anticipar cómo será el período para cada uno de los doce animales del zodíaco.
Después de un año del Caballo de Fuego que, de acuerdo con su interpretación, dejará importantes huellas, la llegada de la Cabra planteará un escenario de reacomodamiento. Algunos signos tendrán que cerrar etapas, mientras que otros encontrarán nuevas oportunidades para cambiar sus prioridades y proyectos.
- Rata: enfocarse en la recuperación
El nuevo año será una oportunidad para dejar de buscar respuestas en el exterior y concentrarse en su propia recuperación. La clave estará en recuperar fuerzas y atravesar el proceso de transformación iniciado durante los años anteriores.
- Búfalo: aceptar los cambios
Después de atravesar duelos, pérdidas y momentos de soledad, el Búfalo podría encontrarse con demoras, obstáculos y conflictos familiares que modifiquen sus planes.
La predicción plantea la necesidad de abandonar la idea de que todo depende de su propia capacidad y prestar atención a las señales del camino.
- Tigre: un cambio de rumbo
La propuesta será revisar aquellas acciones impulsadas por el ego y recuperar energía para afrontar nuevos desafíos relacionados con la pareja, la familia y el trabajo. El 2027 aparece así como una etapa de reinicio y recalibración.
- Conejo: creatividad con un propósito colectivo
Según la predicción, tendrá el corazón más liviano y podrá asumir nuevos desafíos. Su creatividad continuará siendo una de sus principales herramientas, aunque el nuevo año también lo impulsará a utilizarla en beneficio de otras personas.
La participación en organizaciones, fundaciones y proyectos vinculados con comunidades vulnerables aparece como una de las posibilidades señaladas para este signo.
- Dragón: cerrar una etapa y aceptar ayuda
Uno de los principales desafíos será aprender a recibir ayuda. El signo, acostumbrado a ocupar un lugar de liderazgo, tendrá que permitir que otras personas lo orienten y lo ayuden a llevar sus ideas a la práctica.
También será un período para revisar hábitos, incorporar formas de vida más sustentables y dejar atrás situaciones del pasado.
- Serpiente: dejar atrás el aislamiento
Según Squirru, sus conocimientos y capacidades podrán ponerse al servicio de otras personas. También podrían aparecer actividades relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, los viajes y la organización.
El desafío será transformar todo aquello que aprendió durante los últimos años en una herramienta útil para los demás.
- Caballo: crecimiento económico y patrimonial
En 2027, esa transformación podría reflejarse también en el aspecto económico. La astróloga anticipa posibilidades de crecimiento material y patrimonial, junto con una mayor intuición para identificar oportunidades de negocios.
- Cabra: creatividad frente al avance de la tecnología
El desafío estará en encontrar un equilibrio entre esa sensibilidad y un mundo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial, la tecnología y los robots.
Durante el año, la Cabra tendrá que compatibilizar sus responsabilidades familiares, educativas y laborales con su necesidad de expresarse y participar activamente en la sociedad.
- Mono: viajes y transformación personal
El período anterior habrá dejado marcas físicas, mentales y emocionales que necesitará procesar. También podrán aparecer nuevas herramientas y espacios para compartir experiencias. Los viajes continuarán ocupando un lugar central en la experiencia de este signo.
- Gallo: escuchar la intuición
Según la predicción, durante el año podrían aparecer frustraciones y enojo por proyectos que no llegaron a concretarse. Frente a esto, la propuesta será practicar la autocompasión, la humildad y reducir algunas actividades habituales.
El desafío estará en dejar de responder exclusivamente a mandatos y responsabilidades para comenzar a confiar más en la propia intuición.
- Perro: recuperar tiempo para sí mismo
Después de años dedicados a resolver problemas familiares y postergar sus propios deseos, la predicción señala que llegará el momento de recuperar tiempo para sí mismo.
El nuevo año también planteará una mirada más escéptica hacia la política y el poder. Al mismo tiempo, el desafío será disfrutar de una mayor libertad sin descuidar aquello que necesita proteger.
- Chancho: salir de la zona de confort
Según Squirru, el Caballo de Fuego despertará en este signo el deseo de recuperar tiempo para la creatividad, los hobbies, la casa y el bienestar personal.
En 2027, el desafío será reconocer aquello que quedó abandonado y animarse a salir de espacios de confort que ya no brindan la seguridad de antes. El primer paso estará en revisar los propios recursos y volver a poner en movimiento aquello que había quedado guardado.