Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó cómo será 2027 para cada signo

El 2027 será el año de la Cabra de Fuego y, según las predicciones de Ludovica Squirru, estará marcado por transformaciones, cambios de rumbo y la necesidad de dejar atrás aquello que ya no funciona. En el adelanto de su nuevo libro Horóscopo chino 2027, la astróloga combina la astrología china, el I Ching y el Bazi para anticipar cómo será el período para cada uno de los doce animales del zodíaco.