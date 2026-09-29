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Las claves del hóroscopo chino para cerrar septiembre: lo que debés evitar para no arruinar tus logros, según Ludovica Squirru

La astróloga anticipa un martes entre el impulso y la precaución. Las claves para aprovechar la energía del día, qué signos están más favorecidos y a qué prestarle atención para no estropear lo construido.

Las claves de Ludovica Squirru para el cierre de septiembre.
Las claves de Ludovica Squirru para el cierre de septiembre. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru difundió en Argentina pautas del horóscopo chino para fines de septiembre, recomendando cautela y orden para proteger los logros del mes.
  • Bajo la influencia de Madera Yang y Caballo, se sugiere frenar impulsos. La Rata afronta tensiones, mientras signos como Búfalo y Tigre gozan de mayor fluidez.
  • El pronóstico aconseja postergar firmas de contratos o aperturas comerciales y priorizar el cierre sólido de ciclos antes del inicio de octubre.
Resumen generado con IA

La guía energética de los últimos días de septiembre advierte un cierre más apacible para los signos de la rueda zodiacal que atraviesan esta etapa. Luego de un mes cargado de oportunidades de cambios, de horizontes prometedores y de transformaciones necesarias, el horóscopo chino advierte que la atmósfera que atañe al final de este mes se caracteriza tanto por la vitalidad y la expansión como por el orden y el seguimiento de las rutinas para dar lugar a una conclusión más tranquila.

Horóscopo: qué dejar atrás y qué impulsar en una semana de giros astrológicos

Horóscopo: qué dejar atrás y qué impulsar en una semana de giros astrológicos

La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que en esta jornada de martes y en el fin de septiembre, el clima general será de impulso y a la vez de organización. Para la pitonisa se trata de un tiempo de activarse y actuar pero también de concentrarse en las tareas que importan, de tomar precauciones y de no estropear aquello que ya se construyó. Algunos signos deberán tener más cuidados, mientras que otros tendrán el empujón para cerrar este mes de una manera conveniente.

En este mapa astrológico, la jornada llega marcando el compás con la combinación de Madera Yang y el Caballo. La marea energética empuja hacia la acción viva, mientras que la presencia del Ki 6 —la vibración asociada a la estructura, el liderazgo y la disciplina según la astrología del Ki de las 9 Estrellas— actúa como el freno de mano necesario para no derrapar. Es una invitación directa a sentir que se avanza, pero con la cabeza bien fría para organizar las cuentas pendientes de la semana.

Los signos beneficiados y los que deberán cuidarse

Sin embargo, este clima cósmico no afecta a todos por igual en la cotidianeidad. Quienes tienen que dar un paso al costado y andar con pies de plomo son los nacidos bajo el signo de la Rata. Al encontrarse en posición de "Choque" directo con el Caballo, la jornada puede presentar pequeños tropezones, discusiones inesperadas o esa sensación molesta de que todo se traba. La clave para la Rata hoy no es engancharse ni tomar decisiones a la ligera, sino respirar hondo, esquivar los impulsos y resguardar la calma.

En la vereda opuesta, la buena vibra acompaña de lleno a una gran parte de la rueda zodiacal. Los signos que gozan de "Concordia y Afinidad" —como el Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro— sentirán que los caminos se despejan. Para ellos la rutina se percibirá mucho más fluida, las conversaciones se destrabarán con simpatía y las tareas pendientes saldrán casi en piloto automático. Es una jornada ideal para reencontrarse, tender puentes y hacer valer el empujón que regala la astrología oriental antes de dar la bienvenida al nuevo mes.

Para sacarle el jugo a este mapa astral diario, las recomendaciones del calendario tradicional chino son bien claras a la hora de elegir dónde poner la cabeza. Es un momento propicio para dar, colaborar en iniciativas de servicio social o celebrar cierres de ciclos académicos y graduaciones. Por el contrario, la inestabilidad de fondo sugiere postergar los grandes compromisos solemnes: no conviene firmar contratos de bodas, abrir persianas de nuevos negocios ni poner la primera piedra en obras de construcción. La energía pide concluir lo empezado con solidez antes de lanzarse a construir estructuras definitivas.

Temas Ludovica Squirru
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