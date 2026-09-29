Las claves del hóroscopo chino para cerrar septiembre: lo que debés evitar para no arruinar tus logros, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que en esta jornada de martes y en el fin de septiembre, el clima general será de impulso y a la vez de organización. Para la pitonisa se trata de un tiempo de activarse y actuar pero también de concentrarse en las tareas que importan, de tomar precauciones y de no estropear aquello que ya se construyó. Algunos signos deberán tener más cuidados, mientras que otros tendrán el empujón para cerrar este mes de una manera conveniente.