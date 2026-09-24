Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

El 6 de febrero de 2027 comenzará un nuevo ciclo del horóscopo chino, que estará regido por la Cabra de Fuego. Para la astróloga Ludovica Squirru, esta etapa estará estrechamente vinculada con la energía del Caballo de Fuego que caracteriza a 2026 y marcará una transformación en la manera de relacionarse y construir vínculos.