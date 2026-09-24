Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru
El nuevo ciclo del horóscopo chino comenzará el 6 de febrero de 2027 y estará marcado por una intensa energía Fuego. Ludovica Squirru anticipó qué animales tendrán mayor afinidad con la Cabra y cuáles deberán atravesar más desafíos.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó en su nuevo libro las predicciones del horóscopo chino 2027, año de la Cabra de Fuego que comenzará el 6 de febrero con impacto dispar en los signos.
- El ciclo continúa la intensa energía del Caballo de 2026. Favorecerá a Chancho, Conejo y Mono, mientras que Búfalo, Tigre, Dragón y Serpiente enfrentarán mayores tensiones.
- La obra se publicará el 1° de octubre y propone un período de reflexión para recomponer vínculos afectivos y priorizar el cuidado de la salud ante un año de grandes cambios.
El 6 de febrero de 2027 comenzará un nuevo ciclo del horóscopo chino, que estará regido por la Cabra de Fuego. Para la astróloga Ludovica Squirru, esta etapa estará estrechamente vinculada con la energía del Caballo de Fuego que caracteriza a 2026 y marcará una transformación en la manera de relacionarse y construir vínculos.
La especialista sostiene que el cambio de signo no representa una ruptura con el período anterior. Por el contrario, considera que ambos ciclos forman parte de un mismo proceso. “La Cabra continúa el proceso del Caballo de Fuego, ya que está absolutamente encadenado un signo con el otro”, explicó en diálogo con Clarín.
En su nuevo libro, Horóscopo Chino 2027: Cabra de Fuego, que será publicado por Ediciones B y llegará a las librerías el 1° de octubre, Squirru describe el período como “el año más ardiente de los últimos 180 años”.
Qué significa el año de la Cabra de Fuego
Según la interpretación de Squirru, la intensidad asociada al elemento Fuego continuará durante 2027 y se expresará en diferentes ámbitos de la vida. La astróloga relaciona esta energía con transformaciones que ya pueden observarse tanto en la sociedad como en la tecnología y en otros aspectos de la realidad cotidiana.
Sin embargo, la llegada de la Cabra introduce un matiz diferente. Mientras el Caballo representa una energía más acelerada, este nuevo signo propone un ritmo vinculado con la reflexión, los afectos y los vínculos comunitarios.
“La Cabra es un signo pacífico y altruista, es el signo de los maestros”, señaló Squirru, quien considera que el nuevo ciclo puede favorecer la reconexión entre las personas. Para la astróloga, será importante recuperar espacios compartidos y fortalecer los lazos familiares y afectivos. Entre las actividades que menciona aparecen el arte, el juego, las huertas y los encuentros sociales.
Cabra de Fuego: cuáles serán los signos más favorecidos y aquellos que tendrán más desafíos
Dentro del zodíaco oriental, la especialista identifica algunos signos que podrían tener una relación más favorable con la energía de la Cabra de Fuego.
Entre ellos menciona al Chancho, el Conejo, el Caballo y el Mono. También se refiere a la Rata, para la que anticipa una etapa de mayor estabilidad después de períodos de desgaste tanto material como emocional.
En cambio, algunos signos deberán atravesar mayores desafíos. El Búfalo aparece como el opuesto complementario de la Cabra dentro de la rueda zodiacal, mientras que el Tigre representa otra de las energías con las que habrá tensión.
El Dragón tendrá, según esta interpretación, un período marcado por altibajos, mientras que la Serpiente, considerada su “hermana kármica”, atravesará un año complejo.
Qué recomienda Ludovica Squirru para la Cabra
La propia Cabra deberá prestar especial atención durante su año natal. Squirru señala que quienes pertenecen a este signo deberían evitar exponerse innecesariamente y priorizar el cuidado personal. “Hay que hacer medicina preventiva, comer sano y no intentar grandes hazañas”, recomienda la astróloga.
En este sentido, define al 2027 como un período para “limpiar energías” y aprovechar las características de la Cabra para recuperar el equilibrio, los vínculos y la conexión con los demás.