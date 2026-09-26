Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, señaló que este último tiempo será de distinciones y deslumbramientos para estos signos del horóscopo chino, los cuales terminarán laureados por grandes conquistas. La experta destacó que se trata de una etapa donde la energía no empuja desde un golpe brusco, sino desde una certeza silenciosa que permite definir vínculos y proyectos, concretar decisiones personales y animarse a lo que se venía postergando. Sin embargo, esta prometedora perspectiva viene con una clara advertencia: ante las decisiones tomadas desde la ansiedad o la irreflexión, los resultados podrían ser desfavorables.