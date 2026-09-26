Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru
De acuerdo con las predicciones de la astróloga, tres animales de la rueda zodiacal oriental recibirán un impulso decisivo en el tramo final del mes. La clave estará en actuar con templanza, despejar las dudas y tomar decisiones a conciencia para alcanzar el éxito deseado.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anticipó que Tigre, Conejo y Perro alcanzarán metas a fin de septiembre, favorecidos por un clima astral propicio para tomar decisiones postergadas.
- El período exige calma y reflexión; Conejo ordenará vínculos afectivos, Tigre potenciará su crecimiento laboral y Perro resolverá asuntos familiares sin asumir cargas ajenas.
- Si evitan la ansiedad y la impulsividad, estos signos podrán cerrar el mes consolidando acuerdos clave, proyectos personales y vínculos sólidos de cara a los próximos meses.
El movimiento de los astros les indica a algunos signos del horóscopo chino que en esta ocasión es prudente avanzar. De hecho, resulta un momento oportuno para dar pasos decisivos en el tramo final de septiembre. De acuerdo con la astrología oriental, tres signos de la rueda zodiacal se encontrarán envueltos por una atmósfera de motivación, pero sobre todo de impulsos y señales claras que advierten que es momento de tomar decisiones relevantes, crecer y conquistar lo alguna vez deseado.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, señaló que este último tiempo será de distinciones y deslumbramientos para estos signos del horóscopo chino, los cuales terminarán laureados por grandes conquistas. La experta destacó que se trata de una etapa donde la energía no empuja desde un golpe brusco, sino desde una certeza silenciosa que permite definir vínculos y proyectos, concretar decisiones personales y animarse a lo que se venía postergando. Sin embargo, esta prometedora perspectiva viene con una clara advertencia: ante las decisiones tomadas desde la ansiedad o la irreflexión, los resultados podrían ser desfavorables.
En este panorama, Squirru enfatiza que la calma debe ser el verdadero motor del impulso. Todo aquello que se medita y no surge de la imprudencia es lo que permitirá un avance firme en los grandes proyectos de vida, siempre y cuando las elecciones sean tomadas a conciencia.
Conejo, Tigre y Perro: los favorecidos del noveno mes
Entre los nativos que sentirán con mayor fuerza este clima astral se encuentra el Conejo, que vivirá septiembre como un período ideal para comprometerse y ordenar sus vínculos afectivos. La influencia de la energía Tierra Yin le brindará la templanza necesaria para observar con claridad lo que desea construir en el hogar o en sus emprendimientos personales. La recomendación para este signo es confiar de pleno en su intuición y no dejarse llevar por dudas pasajeras.
Por su parte, el Tigre se posiciona como otro de los grandes beneficiados al recibir un impulso favorable que le aportará seguridad. Este momento del año le servirá para ordenar prioridades, firmar acuerdos clave, promocionarse o dar un giro en su crecimiento personal y laboral. Según Squirru, si este signo logra combinar su natural valentía con una cuota de paciencia, podrá dar un paso verdaderamente significativo en su vida.
Finalmente, el Perro completará este tridente favorecido, sobre todo en aspectos familiares y afectivos. Las jornadas restantes de septiembre le aportarán el discernimiento necesario para evaluar qué vínculos sostener, qué compromisos reorganizar y qué resoluciones no puede continuar dilatando. Su reto principal será no cerrarse por temor: las oportunidades aparecerán cuando se anime a confiar y a construir desde la lealtad sin cargar con responsabilidades que no le corresponden.