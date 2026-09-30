Argentina-Bolivia: goleada, recambio y primeras señales de una Selección sin Messi

Paz apareció ahí. Y sobre el final apareció otro apellido de ese recambio. A los 86 minutos, José Manuel “Flaco” López aprovechó un mal despeje de Bolivia, después de una buena jugada de Leonel Flores, y marcó el 4-0 con un remate esquinado. Otro de los que entraron desde el banco dejó su marca en una noche pensada, justamente, para empezar a mirar qué pueden ofrecer los que vienen detrás. También Gianluca Prestianni, Agustín Giay y, más tarde, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Ezequiel Fernández y Santiago Simón. Futbolistas jóvenes alrededor de una base conocida. Una estructura con campeones del mundo, pero cada vez más atravesada por nombres que empiezan a mirar hacia adelante.