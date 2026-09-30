La selección argentina arrancó la era post Messi con un contundente 4 a 0 sobre Bolivia

Final del partido
Gol del "Flaco" López y goleada de la Selección
86': luego de una gran jugada de Leonel Flores, López aprovechó el mal despeje de Bolivia y con un remate esquinado pone el 4 a 0.
Fuera de juego y el tanto de López no sube al marcador
84': el delantero de Palmeiras se lamenta luego de que el línea levantara la bandera.
Doble cambio en Argentina
80': se retiran Lisandro Martínez y Exequiel Palacios para los ingresos de Valentín Gómez y Leonel Flores.
El remate de Julián pasó muy cerca
75': el delantero se hizo cargo del tiro libre, pero no logró estirar la ventaja.
Triple cambio en Argentina
73': se retiran Mac Allister, Lautaro Martínez y Giay para los ingresos de Ezequiel Fernández, "Flaco" Lopéz y Santiago Simón.
Cambio en Bolivia
71': se retira Matheus Robson e ingresa Oscar López.
Triple cambio en Argentina
55': se retiran "Cuti" Romero, Nico Paz y Gianluca Prestianni para los ingresos de Leonardo Balerdi, Valentín Barco y Franco Mastantuono.
Tercer gol de Argentina
53': tras un tiro libre ejecutado por Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero estrena su capitania con gol.
Cuando no, el señor Cuti Romero— telefe (@telefe) October 1, 2026
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Falta de Lautaro
46': hay tiro libre para Bolivia, en el comienzo del segundo tiempo.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
La Selección gana 2 a 0, con goles de Lautaro Martínez y Nico Paz.
Tres minutos de adición para el final del primer tiempo
Julián Álvarez se perdió el tercer gol
44': el delantero no se animó a cruzar el remate y la pelota rebotó en el pecho del arquero de Bolivia.
Cambio en Bolivia
42': Diego Arroyo se retira lesionado y en su lugar ingresa Leonardo Viviani.
Segundo gol de Argentina
28': Nico Paz, con una sutileza por arriba del arquero, pone el segundo tanto para la Selección. El volante fue habilitado por el tucumano Exequiel Palacios.
NICO PAZ, AUTOR DEL SEGUNDO GOL— telefe (@telefe) October 1, 2026
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Gol de Argentina
18': tras una gran habilitación de Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez controló en el área y con un remate cruzado pone el 1 a 0.
¡GOOOOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!— telefe (@telefe) October 1, 2026
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Falta de Lautaro Martínez
15': la Selección perdió la pelota y el centrodelantero cometió una infracción llegando desde atrás.
La Selección domina el juego
4': la Albiceleste se acerca al arco de Bolivia, con individualidades de Nico Paz y Alexis Mac Allister.
Falta sobre Agustín Giay
1': la selección argentina tiene la primera jugada a balón detenido. Se hace cargo Nico Paz.
Comenzó el partido en Córdoba
Se disputan los primeros minutos del amistoso en Córdoba.
Suena el himno argentino en Córdoba
Es entonado por el cantante de cuarteto Javier "La Pepa" Brizuela.
¡ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
Ya se viene Argentina vs. Bolivia, por la pantalla de TyC Sports. pic.twitter.com/wKnl40AxAN
Salen los equipos a la cancha
El público enloquece con la salida de los equipos y se despliega una bandera albiceleste en la tribuna. Acompañan humos celestes y blanos.
"Dibu" recibe el cariño de los fanáticos en Córdoba
¡EL DIBU Y LA GENTE! El arquero de la Selección Argentina recibió el cariño de los fanáticos, en la salida al Mario Alberto Kempes, antes del amistoso ante Bolivia. pic.twitter.com/rDuzIhxgbs— TyC Sports (@TyCSports) September 30, 2026
"11" confirmado para la Selección
#SelecciónMayor— Selección Argentina (@Argentina) September 30, 2026
Amistoso Internacional
Formación confirmada por Lionel Scaloni para el primer partido de esta Fecha FIFA
Se viene #Argentina Bolivia
¡Todos juntos! pic.twitter.com/Md5aRd0PNM
Todo listo en el vestuario de la Selección
#SelecciónMayor Miren que ya están listas—Selección Argentina(@Argentina) September 30, 2026
¿Ustedes están listos para volver a ver a la Selección? pic.twitter.com/bZkOQs2FTl
Así está el historial entre Argentina y Bolivia
#SelecciónMayor El historial de Argentina - Bolivia: 43 partidos oficiales, 31 triunfos argentinos, siete victorias bolivianas y cinco empates.— Selección Argentina (@Argentina) September 30, 2026
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Lo que tenés que saber
El encuentro se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 21, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina, y será televisado por TyC Sports y Telefe. Argentina jugará sin Lionel Messi, que estará disponible para el duelo ante Benín del martes 6 de octubre en el Monumental; antes, el sábado 3, se medirá con Burkina Faso en el mismo estadio.