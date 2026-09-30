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La selección argentina arrancó la era post Messi con un contundente 4 a 0 sobre Bolivia

FESTEJO. Lautaro Martínez volvió a convertir con la Selección. Su último gol había sido contra Inglaterra, en las semifinales del Mundial.
FESTEJO. Lautaro Martínez volvió a convertir con la Selección. Su último gol había sido contra Inglaterra, en las semifinales del Mundial.

Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y "Flaco" López conviertieron para la Albiceleste.

Hace 2 Hs
22:55 hs

Final del partido

22:49 hs

Gol del "Flaco" López y goleada de la Selección

86': luego de una gran jugada de Leonel Flores, López aprovechó el mal despeje de Bolivia y con un remate esquinado pone el 4 a 0.

22:47 hs

Fuera de juego y el tanto de López no sube al marcador

84': el delantero de Palmeiras se lamenta luego de que el línea levantara la bandera.

22:43 hs

Doble cambio en Argentina

80': se retiran Lisandro Martínez y Exequiel Palacios para los ingresos de Valentín Gómez y Leonel Flores.

22:37 hs

El remate de Julián pasó muy cerca

75': el delantero se hizo cargo del tiro libre, pero no logró estirar la ventaja.

22:36 hs

Triple cambio en Argentina

73': se retiran Mac Allister, Lautaro Martínez y Giay para los ingresos de Ezequiel Fernández, "Flaco" Lopéz y Santiago Simón.

22:34 hs

Cambio en Bolivia

71': se retira Matheus Robson e ingresa Oscar López.

22:19 hs

Triple cambio en Argentina

55': se retiran "Cuti" Romero, Nico Paz y Gianluca Prestianni para los ingresos de Leonardo Balerdi, Valentín Barco y Franco Mastantuono.

22:16 hs

Tercer gol de Argentina

53': tras un tiro libre ejecutado por Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero estrena su capitania con gol. 

22:09 hs

Falta de Lautaro

46': hay tiro libre para Bolivia, en el comienzo del segundo tiempo.

22:07 hs

Comenzó el segundo tiempo

21:51 hs

Final del primer tiempo

La Selección gana 2 a 0, con goles de Lautaro Martínez y Nico Paz.

21:49 hs

Tres minutos de adición para el final del primer tiempo

21:48 hs

Julián Álvarez se perdió el tercer gol

44': el delantero no se animó a cruzar el remate y la pelota rebotó en el pecho del arquero de Bolivia. 

21:46 hs

Cambio en Bolivia

42': Diego Arroyo se retira lesionado y en su lugar ingresa Leonardo Viviani.

21:32 hs

Segundo gol de Argentina

28': Nico Paz, con una sutileza por arriba del arquero, pone el segundo tanto para la Selección. El volante fue habilitado por el tucumano Exequiel Palacios.

21:22 hs

Gol de Argentina

18': tras una gran habilitación de Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez controló en el área y con un remate cruzado pone el 1 a 0.

21:19 hs

Falta de Lautaro Martínez

15': la Selección perdió la pelota y el centrodelantero cometió una infracción llegando desde atrás.

21:08 hs

La Selección domina el juego

4': la Albiceleste se acerca al arco de Bolivia, con individualidades de Nico Paz y Alexis Mac Allister.

21:05 hs

Falta sobre Agustín Giay

1': la selección argentina tiene la primera jugada a balón detenido. Se hace cargo Nico Paz.

21:03 hs

Comenzó el partido en Córdoba

Se disputan los primeros minutos del amistoso en Córdoba.

21:02 hs

Suena el himno argentino en Córdoba

Es entonado por el cantante de cuarteto Javier "La Pepa" Brizuela. 

20:54 hs

Salen los equipos a la cancha

El público enloquece con la salida de los equipos y se despliega una bandera albiceleste en la tribuna. Acompañan humos celestes y blanos.

20:45 hs

"Dibu" recibe el cariño de los fanáticos en Córdoba

20:30 hs

"11" confirmado para la Selección

20:17 hs

Todo listo en el vestuario de la Selección

20:16 hs

Así está el historial entre Argentina y Bolivia

Lo que tenés que saber

El encuentro se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 21, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina, y será televisado por TyC Sports y Telefe. Argentina jugará sin Lionel Messi, que estará disponible para el duelo ante Benín del martes 6 de octubre en el Monumental; antes, el sábado 3, se medirá con Burkina Faso en el mismo estadio.

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