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Un jugador de la selección argentina fue papá por primera vez: el tierno anuncio en redes sociales

Matías Soulé y Milagros Sosa compartieron la llegada de Bautista, mientras el delantero se encuentra en Buenos Aires con el plantel de Lionel Scaloni.

PREPARACIÓN. Matías Soulé entrena con la selección argentina durante la preparación para los próximos amistosos internacionales.
PREPARACIÓN. Matías Soulé entrena con la selección argentina durante la preparación para los próximos amistosos internacionales.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Matías Soulé y su pareja anunciaron en redes el nacimiento de su primer hijo, Bautista, mientras el delantero entrena con la selección argentina en Buenos Aires.
  • El delantero de la Roma, formado en Mar del Plata y con paso por Juventus, compartió fotos del bebé y recibió felicitaciones de figuras como Paulo Dybala.
  • Este hito personal coincide con su consolidación en el fútbol europeo y su rol como variante ofensiva clave para Scaloni en los próximos amistosos.
Resumen generado con IA

Mientras se prepara para una nueva fecha FIFA con la selección argentina, Matías Soulé atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. El delantero de 23 años fue papá por primera vez junto a Milagros Sosa y anunció el nacimiento de Bautista a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de imágenes del recién nacido.

“Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos en la publicación. Entre las fotografías apareció una del futbolista con su hijo en brazos, en una postal que rápidamente recibió una gran cantidad de mensajes y reacciones.

Entre los primeros en felicitar a la pareja estuvo Paulo Dybala, compañero de Soulé en Roma, que comentó “Qué ganas de conocer a Bauti”. También dejó su mensaje Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien escribió “Ay, por favor, felicidades, chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”.

Un jugador de la selección argentina fue papá por primera vez: el tierno anuncio en redes sociales

El nacimiento de Bautista se produjo mientras Soulé integra la convocatoria de Scaloni para los próximos amistosos de la selección argentina. El equipo tiene por delante los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último marcado por el homenaje y la despedida de Lionel Messi. El futbolista formado en Mar del Plata llega además con un buen presente en Roma y se consolidó como una de las alternativas ofensivas del entrenador.

Su presente en Roma

En la actual temporada, Soulé disputó seis partidos con Roma, en los que convirtió dos goles y aportó una asistencia. Desde su llegada al club italiano, a mediados de 2024, acumula 87 encuentros, 14 goles y 14 asistencias. Ahora, mientras espera volver a ponerse la camiseta de la selección argentina, suma un motivo especial en su vida personal con la llegada de su primer hijo.

Soulé comenzó a jugar al fútbol a los tres años en el Club Banco Nación de Mar del Plata. Luego pasó por Argentinos del Sud y Kimberley antes de llegar a Vélez, donde empezó a destacarse. A los 15 años se mudó a Italia para incorporarse a las divisiones juveniles de Juventus y, con el paso del tiempo, desarrolló un perfil que le permitió jugar como enganche y también como extremo por ambas bandas.

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