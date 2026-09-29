Un jugador de la selección argentina fue papá por primera vez: el tierno anuncio en redes sociales

Soulé comenzó a jugar al fútbol a los tres años en el Club Banco Nación de Mar del Plata. Luego pasó por Argentinos del Sud y Kimberley antes de llegar a Vélez, donde empezó a destacarse. A los 15 años se mudó a Italia para incorporarse a las divisiones juveniles de Juventus y, con el paso del tiempo, desarrolló un perfil que le permitió jugar como enganche y también como extremo por ambas bandas.