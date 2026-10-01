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A la espera de señales de la misión del FMI en Argentina

La revisión de metas es clave para el desembolso de unos U$S 900 millones.

A la espera de señales de la misión del FMI en Argentina
Hace 1 Hs

La misión técnica del FMI finalizó la tercera revisión del acuerdo en curso, de cuya aprobación depende un desembolso de U$S 900 millones. “Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, señaló el organismo.

El gobierno de Javier Milei afronta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI

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Las conversaciones continúan por los canales habituales y ahora se aguarda la presentación del staff report que debe ser evaluado por el Directorio del Fondo. El Gobierno confía en que no habrá inconvenientes para lograr el visto bueno que habilite un desembolso, que servirá para fortalecer la posición en dólares del Banco Central luego del pago de U$S 800 millones que se realizó el viernes pasado. ¿Cuáles son las metas en revisión? En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en U$S 10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de U$S 14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los U$S 4.200 millones respecto de lo pactado. Sobre la acumulación neta de reservas para este año, se estima que fue alcanzada con la captación de más de U$S 8.000 millones pactados. En las últimas horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno cumplió con las metas previstas en el convenio, pero no descartó que se tenga que pedir un waiver por algún desvío. Se espera que hoy, la vocera del FMI, Julie Kozack, confirme si se aprobó o no la revisión de metas de la Argentina.

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