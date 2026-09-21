El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará hoy su misión en la Argentina para la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas. La agenda incluirá las metas previstas para 2026, pero el punto central estará en la evolución de las cuentas públicas: el resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo del objetivo acordado y el equipo económico deberá explicar las medidas que tomará para lograr el superávit primario anual. El encuentro con los técnicos del organismo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada y con un vencimiento de deuda de U$S 800 millones.