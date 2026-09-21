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El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

Se trata de la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas.

DIRECTORA. Durante julio, Georgieva realizó una visita al país.
DIRECTORA. Durante julio, Georgieva realizó una visita al país.
Hace 6 Hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará hoy su misión en la Argentina para la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas. La agenda incluirá las metas previstas para 2026, pero el punto central estará en la evolución de las cuentas públicas: el resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo del objetivo acordado y el equipo económico deberá explicar las medidas que tomará para lograr el superávit primario anual. El encuentro con los técnicos del organismo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada y con un vencimiento de deuda de U$S 800 millones.

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A diferencia de las dos anteriores revisiones, donde el desempeño cambiario derivó en dos “waivers” (perdón temporal para el cumplimiento de metas) por no llegar con lo pactado en materia de acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, en esta oportunidad las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Durante el primer semestre, el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del PBI.

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La misión del Fondo se dará en la misma semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La superposición de las agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda asista a todos los encuentros con los representantes del Fondo.

El petróleo

La tercera revisión al país tendrá lugar después de la visita que realizó en julio la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. Durante su minigira, que incluyó un paso por Vaca Muerta, la economista planteó una serie de medidas que consideró necesarias para el equipo económico, sobre todo en relación a ampliar la actividad ligada al petróleo, el gas y la minería, además de extender ese impulso para que se derrame hacia otros sectores.

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El país mantiene un crédito pendiente de devolución por US$ 59.147 millones con el FMI (42.552 millones de derechos especiales de giros –DEG–), que representa un 35% de toda la cartera del Fondo (uno de cada tres dólares que tiene prestado el organismo).

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