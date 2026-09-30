La morosidad del crédito se mantuvo estable

La morosidad del crédito al sector privado se mantuvo estable en agosto, aunque algunos indicadores comienzan a mostrar señales que podrían anticipar una mejora en los próximos meses. Según un procesamiento de la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu) realizado por la consultora 1816, la irregularidad total del sector privado no financiero se ubicó en 7,7%, el mismo nivel que en julio. El dato marca que la morosidad se mantiene casi sin cambios desde mayo. Sin embargo, el nivel actual continúa muy por encima del registrado antes del cambio de gobierno: en octubre de 2024, la irregularidad agregada era de apenas 1,5%.