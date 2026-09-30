La morosidad del crédito se mantuvo estable

Resumen para apurados
- En agosto, la morosidad del crédito privado en Argentina se mantuvo en 7,7% por el freno en el deterioro de pagos, según datos del BCRA procesados por 1816.
- El impago saltó desde el 1,5% de fines de 2024 debido a una caída salarial del 14,3% y tarifas de servicios que superaron holgadamente la evolución de los sueldos.
- Aunque surgen señales de una incipiente recuperación en los próximos meses, distritos como Tucumán ya evalúan medidas de alivio financiero para hogares endeudados.
La morosidad del crédito al sector privado se mantuvo estable en agosto, aunque algunos indicadores comienzan a mostrar señales que podrían anticipar una mejora en los próximos meses. Según un procesamiento de la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu) realizado por la consultora 1816, la irregularidad total del sector privado no financiero se ubicó en 7,7%, el mismo nivel que en julio. El dato marca que la morosidad se mantiene casi sin cambios desde mayo. Sin embargo, el nivel actual continúa muy por encima del registrado antes del cambio de gobierno: en octubre de 2024, la irregularidad agregada era de apenas 1,5%.
A julio, la morosidad del crédito a familias con el sistema financiero se ubicó en 13% (en noviembre de 2024 era de 2,5%), indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A su vez, la morosidad del crédito a familias con el sistema no financiero se ubicó en 33,9% (en noviembre de 2024 era de 7,3%) El aumento de la morosidad se explica por la caída de los ingresos: ajustado por la ENGHo 2017/18 el salario registrado cayó 14,3% desde noviembre de 2023 a junio pasado, puntualiza el CEPA.
Considerando la masa total de ingresos (ingresos salarial registrado más ingresos trabajadores pasivos) la caída alcanza 8,3 puntos porcentuales versus el promedio enero-septiembre de 2023. “Mientras que el gas aumentó 2.071%, el transporte 1.442%, el agua 544% y la energía eléctrica 393%, los salarios registrados de Indec lo hicieron en 268%. Estas brechas fueron cubiertas en gran medida con crédito que hoy no puede ser pagado”, detalla el CEPA. “Se verifica una relación entre los niveles salariales y la irregularidad en el pago de los créditos de las familias: las provincias con salarios más bajos en relación con el promedio nacional son, en general, las que presentan mayores niveles de morosidad”, finaliza.