Quini 6: ganó más de $9.000 millones, pero deberá pagar una millonaria suma en impuestos.

Resumen para apurados
- En Tigre, un apostador ganó más de $9.179 millones en el Quini 6 tras acertar la Revancha, aunque sufrirá una deducción impositiva de ARCA al cobrar.
- Por ley, el Estado retiene el 31% sobre el 90% del premio bruto. Así, ARCA descontará más de $2.561 millones de forma automática y el ganador cobrará unos $6.618 millones.
- El caso reabre la atención pública sobre la elevada presión fiscal a los juegos de azar en Argentina, donde casi el 28% de todo pozo mayor queda en manos del fisco.
Un apostador ganó $9.179.466.652 en la modalidad Revancha del Quini 6, tras acertar los seis números del sorteo N° 3410. La apuesta se realizó en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, y el premio volvió a poner el foco en la carga tributaria que recae sobre este tipo de ganancias.
Aunque la cifra anunciada corresponde al premio bruto, el ganador no recibirá la totalidad del dinero. Antes de la entrega, se aplica una retención impositiva establecida por la normativa vigente y supervisada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El mecanismo contempla dos etapas: primero se determina qué proporción del premio está alcanzada por el impuesto y luego se aplica la alícuota correspondiente.
Cómo se calcula el impuesto al premio
La normativa establece que el 90% del valor total obtenido constituye la base imponible. Sobre ese importe se aplica una tasa de retención del 31%.
En el caso del apostador que ganó $9.179.466.652, la cuenta es la siguiente:
De esta manera, el descuento impositivo supera los $2.561 millones. En términos prácticos, la carga tributaria representa el 27,9% del premio bruto.
Cuánto dinero recibirá finalmente el ganador
El apostador no deberá realizar un pago posterior por separado. La retención se efectúa directamente antes de la entrega del premio, por lo que el dinero que finalmente recibe ya corresponde al monto neto.
La cifra anunciada al finalizar el sorteo representa el valor bruto del pozo. Para conocer cuánto queda a disposición del beneficiario, es necesario restar el impuesto calculado sobre el 90% del premio, y no sobre la totalidad de los $9.179 millones.
Así, de mantenerse los valores del cálculo, el ganador recibiría aproximadamente $6.618 millones.
El sistema se aplica de la misma manera ante cualquier premio
El esquema alcanza a los premios obtenidos en juegos de azar, entre ellos los sorteos de las loterías oficiales de la Argentina. La fórmula no contempla escalas según el nivel de ganancia ni otros descuentos vinculados con el monto obtenido.
El procedimiento consiste en establecer el 90% del premio como base gravada y aplicar luego una retención del 31% sobre esa cifra. Si el pozo fuera diferente, solo variarían los importes de cada etapa.
La intervención de ARCA permite que el tributo sea percibido al momento del pago, mediante un descuento directo que evita que el ganador deba presentar una declaración específica para efectuar esa cancelación posteriormente.
Los números que hicieron millonario a un apostador
El cupón ganador de la modalidad Revancha acertó los números: 05, 07, 12, 20, 24 y 31.
La apuesta fue realizada en El Talar, provincia de Buenos Aires, y correspondió al sorteo N° 3410 del Quini 6.