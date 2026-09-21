Quini 6: ganó más de $9.000 millones, pero deberá pagar una millonaria suma en impuestos.

Un apostador ganó $9.179.466.652 en la modalidad Revancha del Quini 6, tras acertar los seis números del sorteo N° 3410. La apuesta se realizó en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, y el premio volvió a poner el foco en la carga tributaria que recae sobre este tipo de ganancias.