Política

César Milani cargó contra la Corte y denunció persecución política

La familia Ledo se mostró esperanzada en que esta instancia les permita encontrar una condena contra los acusados por delitos de lesa humanidad.

César Milani.
César Milani.
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera revocar la absolución del ex jefe del Ejército Argentino, César Milani, en la causa que investiga el encubrimiento de la desaparición forzada del conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976, llegaron las repercusiones.

En diálogo con LG Play, César Milani calificó la decisión judicial como “un delirio” y denunció ser víctima de una persecución motivada por “ser peronista”. El militar retirado aseguró que, al reabrir esta instancia, el objetivo de los magistrados es amedrentarlo para silenciar sus críticas hacia el actual Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa, a los que acusó de mantener al personal militar en la pobreza mientras se realizan compras armamentísticas millonarias.

“Quieren que deje de hablar, pero no voy a dejar de hablar, no me van a amedrentar. Mucho menos unos jueces que no se ajustan al derecho. Esto es una barbaridad, es un delirio. Los jueces de la Corte no tienen vergüenza”, declaró.

Por mayoría, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, el máximo tribunal adhirió al dictamen del procurador interino Eduardo Casal y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo pronunciamiento, argumentando que la absolución inicial, basada en el beneficio de la duda, carecía de justificación.

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En su defensa estrictamente jurídica, el ex jefe del Ejército sostuvo que no tenía “ninguna conexión” con el soldado Ledo y desconoció la firma que se le atribuye en el acta de deserción. Milani argumentó que la confección de dichos documentos era un acto administrativo rutinario que se elaboraba con los elementos aportados por los encargados de compañía, y destacó la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, mostrándose confiado en que Casación ratificará su inocencia con fundamentos técnicos.

“Gran paso”

Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido, recibió el fallo de la Corte como un “camino de esperanza” tras cinco décadas de búsqueda de verdad y justicia. En diálogo con el medio remarcó que la decisión del máximo tribunal representa un valor emocional para su familia, que continúa esperando que los responsables del crimen reciban una condena efectiva.

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Durante la entrevista, Ledo fue muy crítica respecto al accionar judicial previo, particularmente sobre el juicio realizado en Tucumán en 2019 y la etapa de instrucción. Apuntó directamente contra el juez federal Daniel Bejas, acusándolo de no haber investigado de manera diligente ni haber propiciado el avance del expediente debido a la fuerte cobertura y apoyo político con el que contaba Milani en esos años.

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Asimismo, la querellante desestimó de plano el argumento del “acto administrativo neutral” esgrimido por la defensa del militar y avalado en la absolución original. Ledo recordó que el ex jefe del Ejército instruyó a los soldados para la lucha antisubversiva en el marco del Operativo Independencia, por lo que demostró imposible que desconociera la identidad de su hermano y su militancia universitaria, afirmando que las pruebas siempre estuvieron en el expediente pero no fueron valoradas. De cara al nuevo pronunciamiento que deberá emitir la Cámara de Casación, la familia Ledo espera que el tribunal acate las directivas emanadas por la Corte. “Necesitamos que estén presos y reciban la condena que corresponde por un delito de lesa humanidad para cerrar este capítulo”, dijo.

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