César Milani cargó contra la Corte y denunció persecución política

Asimismo, la querellante desestimó de plano el argumento del “acto administrativo neutral” esgrimido por la defensa del militar y avalado en la absolución original. Ledo recordó que el ex jefe del Ejército instruyó a los soldados para la lucha antisubversiva en el marco del Operativo Independencia, por lo que demostró imposible que desconociera la identidad de su hermano y su militancia universitaria, afirmando que las pruebas siempre estuvieron en el expediente pero no fueron valoradas. De cara al nuevo pronunciamiento que deberá emitir la Cámara de Casación, la familia Ledo espera que el tribunal acate las directivas emanadas por la Corte. “Necesitamos que estén presos y reciban la condena que corresponde por un delito de lesa humanidad para cerrar este capítulo”, dijo.