Política

Otro peronista se lanza en Famaillá y César Milani, sobre el "pollerudo" que lanzó Jaldo

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN FAMAILLÁ. Alcides Salomón, del peronismo.
EN FAMAILLÁ. Alcides Salomón, del peronismo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El peronismo tucumano sumó hoy nuevas tensiones por el lanzamiento de Salomón a la intendencia de Famaillá y las críticas de César Milani a Osvaldo Jaldo por su cercanía a Milei.
  • Milani cuestionó a Jaldo por tildar de “pollerudo” a Manzur y apoyar leyes de Milei, mientras Salomón busca desafiar la histórica hegemonía de los Orellana en Famaillá.
  • Las disputas evidencian la creciente fractura del PJ tucumano ante la gestión nacional y anticipan una reñida competencia territorial por intendencias clave de cara al 2027.
Resumen generado con IA

"El intendente no se dedica a solucionar los problemas"

El espacio de los “mellizos” Enrique -intendente- y José Orellana buscará retener el poder en Famaillá. Pero otros peronistas se anotan en la carrera por conducir el Departamento Ejecutivo municipal (DEM) de la “Capital de la Empanada”. Uno de ellos es Alcides Salomón, quien confirmó su postulación en un entrevista con LG Play. “Vengo trabajando con el ministro del Interior, Darío Monteros, y con el gobernador Osvaldo Jaldo”, sostuvo. Recalcó que “en el peronismo siempre hay líneas internas que irán a presentar su candidato”, aunque bregó por la unidad entre estos distintos espacios. “Creemos que Famaillá necesita realmente un cambio de gestión”, sostuvo. A la vez, valoró que la gestión de los “Mellizos” haya potenciado al pueblo como “una atracción turística”. “Es importante”, señaló. Pero consideró que otros aspectos, como salud, no han sido atendidos por los “Mellizos”. “Quienes vivimos y transitamos la calle a diario vivimos otra realidad. El intendente no se dedica a solucionar los problemas”, arremetió.

"Él se baja los pantalones con Milei"

César Milani, ex jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la polémica por los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo, quien calificó como “pollerudo” al senador nacional Juan Manzur por haberse tomado una foto con la titular del PJ nacional. En entrevista con LG PLAY, Milani aseguró que la gestión de Javier Milei está “entregando todo”, y mencionó iniciativas como la Ley RIGI y la “Ley Bases”. “Algunos gobernadores, como el de Tucumán, están respaldando (esas propuestas)”, aseveró. Y agregó: “le ha dicho ‘pollerudo’ a Manzur porque fue a ver a Cristina Kirchner; y él que se baja los pantalones con Milei y entrega lo que no tiene que entregar por unos míseros pesos, ¿qué es?”, aseveró Milani. El ex jefe del Ejército cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto su absolución en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en 1976, y sostuvo que el fallo evidencia el objetivo de avanzar contra dirigentes vinculados al peronismo.

"Yerba Buena necesita una nueva etapa"

El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, afirmó que “Yerba Buena necesita una nueva etapa, que sepa gestionar el crecimiento”. “Yerba Buena crece y necesitamos que la infraestructura y los servicios acompañen ese crecimiento. Proponemos crear un Fondo de Crecimiento Urbanístico, financiado mediante compensaciones urbanísticas y la participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por decisiones públicas. Esos recursos deberán volver a los vecinos en obras pluviales, calles, veredas, movilidad, ciclovías, iluminación y espacios verdes, especialmente en las zonas donde el crecimiento genere mayor impacto. No queremos frenar el desarrollo. Queremos gestionarlo mejor: con inversión, planificación y reglas claras, cuidando el medio ambiente y la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseveró el ex legislador, que apunta a ser candidato a intendente de la "Ciudad Jardín" en las elecciones de 2027.

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