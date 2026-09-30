Otro peronista se lanza en Famaillá y César Milani, sobre el "pollerudo" que lanzó Jaldo

"Él se baja los pantalones con Milei"

César Milani, ex jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la polémica por los dichos del gobernador Osvaldo Jaldo, quien calificó como “pollerudo” al senador nacional Juan Manzur por haberse tomado una foto con la titular del PJ nacional. En entrevista con LG PLAY, Milani aseguró que la gestión de Javier Milei está “entregando todo”, y mencionó iniciativas como la Ley RIGI y la “Ley Bases”. “Algunos gobernadores, como el de Tucumán, están respaldando (esas propuestas)”, aseveró. Y agregó: “le ha dicho ‘pollerudo’ a Manzur porque fue a ver a Cristina Kirchner; y él que se baja los pantalones con Milei y entrega lo que no tiene que entregar por unos míseros pesos, ¿qué es?”, aseveró Milani. El ex jefe del Ejército cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto su absolución en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en 1976, y sostuvo que el fallo evidencia el objetivo de avanzar contra dirigentes vinculados al peronismo.