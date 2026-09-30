Milani, tras el fallo de la Corte por el caso Ledo: “No me cabe duda de que esto es un ataque al peronismo”
Resumen para apurados
- César Milani afirmó este miércoles que la anulación de su absolución dictada por la Corte Suprema responde a un ataque político contra el peronismo por el caso Ledo.
- El exjefe del Ejército había sido absuelto en 2019 y 2021 por la desaparición del soldado en 1976, pero el máximo tribunal cuestionó las pruebas y ordenó revisar el fallo.
- La Cámara de Casación deberá dictar una nueva sentencia, mientras Milani ratificó sus críticas al Gobierno nacional y confirmó sus aspiraciones electorales para 2027.
El ex jefe del Ejército, César Milani, cuestionó este miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto su absolución en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en 1976. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que el fallo tiene una motivación política y aseguró que el objetivo es avanzar contra dirigentes vinculados al peronismo.
“No me cabe la más mínima duda de que esto es un ataque al peronismo”, afirmó al ser consultado en LG Play sobre la decisión del máximo tribunal. Y agregó: “Si fuera por otra cuestión, cuando el caso llegó originalmente a la Corte no hubiera llegado hasta acá”.
La Corte Suprema resolvió dejar sin efecto la absolución de Milani y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a analizar el caso y dicte un nuevo pronunciamiento. La decisión contó con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Milani fue absuelto en 2019 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que juzgó su presunta responsabilidad en el encubrimiento de la desaparición de Ledo y en la falsificación ideológica de un documento público. La absolución fue luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2021. Ahora, el máximo tribunal dejó sin efecto esas decisiones y ordenó una nueva revisión.
Para el exjefe del Ejército, la resolución de la Corte no tiene relación con aspectos estrictamente jurídicos. “El primer análisis que hago es que es un tema puramente político. No tiene nada que ver con lo legal”, sostuvo durante la entrevista.
En ese sentido, recordó el recorrido que tuvo la causa y remarcó que fue juzgado y absuelto luego de un juicio oral realizado en esta provincia. “Fui absuelto por un tribunal federal después de un juicio que duró tres meses, con más de 100 testigos. Esa absolución fue confirmada por el Tribunal de Casación”, señaló.
Milani también cuestionó que la Corte haya intervenido sobre cuestiones vinculadas con la documentación relacionada con la supuesta deserción de Ledo. “No hay ninguna conexión. No solamente no hay conexión, sino que los elementos que fueron presentados por el oficial que estaba a cargo de confeccionar el informe de ausencia fueron elementos que le llevaron”, dijo.
El ex militar volvió a negar que la firma del acta de deserción fuera suya. “Yo no reconozco esa firma”, contó. Según explicó, durante su paso por el Ejército se confeccionaban numerosos informes de ausencia de soldados y sostuvo que el documento pudo haber sido preparado por otra persona.
La Corte, sin embargo, cuestionó aspectos centrales de los argumentos utilizados para sostener la absolución. En particular, el máximo tribunal analizó la valoración que se hizo de la prueba sobre el acta de deserción y la actuación de Milani. Rosenkrantz, en cambio, votó en disidencia y consideró que correspondía mantener la absolución.
“Quieren que deje de hablar”
Durante la entrevista con LA GACETA, Milani también vinculó el fallo con sus actuales posiciones políticas y sus críticas al Gobierno nacional. “Cuando escuchan una voz como la mía, que hago permanentemente, quieren intimidarme, quieren asustarme. Quieren que deje de hablar”, sostuvo.
Afirmó, además, que continuará cuestionando las políticas del Gobierno, especialmente en materia de Defensa. Criticó la situación salarial de los integrantes de las Fuerzas Armadas y cuestionó la adquisición de aviones F-16 y vehículos blindados Stryker. “No me voy a callar y no me van a intimidar”.
Milani también hizo referencia al voto en disidencia de Rosenkrantz y consideró que los argumentos del magistrado respaldan su posición. “Tenemos un juez como Rosenkrantz en este tema, que explica claramente por qué esta decisión debería haber sido de absoluta inocencia”, sostuvo.
Su mirada sobre el peronismo y 2027
El exj efe del Ejército también habló sobre su actividad política y sus expectativas de cara a 2027. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Defensa del Instituto Patria y reconoció que tiene aspiraciones electorales.
“Tengo aspiraciones políticas porque sé que desde el ámbito político puedo hacer mucho más de lo que hago individualmente”, afirmó. Y agregó que evalúa la posibilidad de participar en una elección, tanto en el ámbito legislativo como en el Ejecutivo.
Milani también se refirió a la interna del peronismo y a la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Dijo respetar a los distintos dirigentes del espacio, aunque sostuvo que considera a la expresidenta como “la referencia principal a nivel nacional”.
En ese contexto, reclamó que se levante la prohibición que pesa sobre Cristina Kirchner para participar de elecciones y sostuvo que, si pudiera presentarse, “ganaría las elecciones”.
Sobre el fallo que volvió a poner su situación judicial en el centro de la escena, Milani insistió en su interpretación política: “La razón principal de este procesamiento ante la Corte es un asunto político, no legal”.