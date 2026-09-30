Milani, tras el fallo de la Corte por el caso Ledo: “No me cabe duda de que esto es un ataque al peronismo”

El ex jefe del Ejército, César Milani, cuestionó este miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto su absolución en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en 1976. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que el fallo tiene una motivación política y aseguró que el objetivo es avanzar contra dirigentes vinculados al peronismo.