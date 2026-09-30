“Se abre una esperanza de justicia”: la hermana de Alberto Ledo, tras el fallo que ordenó revisar la absolución de Milani

El acta que presentó a Ledo como desertor

Una de las piezas centrales de la investigación fue un acta militar confeccionada después de la desaparición de Ledo, en la que se consignó que el soldado había desertado. En ese expediente aparece la actuación de César Milani, quien en 1976 era subteniente. La familia sostiene que el entonces militar conocía a Alberto y que tuvo participación en la confección del documento.