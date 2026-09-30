“Se abre una esperanza de justicia”: la hermana de Alberto Ledo, tras el fallo que ordenó revisar la absolución de Milani
Resumen para apurados
- La Corte Suprema anuló la absolución de César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976 en Tucumán, ordenando que Casación revise su responsabilidad penal.
- Ledo desapareció durante el Operativo Independencia. Milani, entonces subteniente, firmó un acta de supuesta deserción y fue absuelto en 2019 tras ser acusado de encubrimiento.
- La Cámara de Casación deberá emitir un nuevo fallo. Para la familia de Ledo, la resolución reactiva la causa y renueva la esperanza de justicia tras cinco décadas de lucha.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner el caso de Alberto Agapito Ledo en el centro de la escena judicial. El máximo tribunal dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Milani en la causa que investiga la desaparición del soldado en Tucumán, ocurrida en junio de 1976, y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento.
Según la familia del joven, que lleva cinco décadas reclamando justicia, el fallo representa una nueva oportunidad para que el expediente avance. “Este fallo abre un camino de esperanza a la familia que hace cincuenta años que lucha”, expresó Graciela Ledo, hermana de Alberto, durante una entrevista con LG Play.
La mujer destacó que la resolución modifica el escenario judicial en el que se encontraba la causa y permite volver a analizar la absolución de Milani. “La absolución de Milani no existe, o sea, la derogó”, afirmó.
Sin embargo, el fallo de la Corte no implica una condena contra el exjefe del Ejército ni establece por sí mismo su responsabilidad penal. La decisión deja sin efecto la absolución y dispone que Casación vuelva a intervenir y dicte una nueva resolución.
La desaparición de Alberto Ledo en Tucumán
Alberto Agapito Ledo tenía 20 años, estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Tucumán y cumplía el servicio militar obligatorio cuando fue destinado a la provincia, en el marco del despliegue militar desarrollado durante el Operativo Independencia.
El joven tenía militancia política y había participado en actividades sociales vinculadas con la pastoral de Enrique Angelelli en La Rioja. Por su formación universitaria, Ledo realizaba tareas administrativas dentro de una compañía de comandos. En mayo de 1976 fue trasladado a Tucumán junto con otros soldados.
La noche del 17 de junio de 1976, según el relato reconstruido por su familia, el capitán Esteban Sanguinetti salió del campamento junto con Ledo para realizar una recorrida. El militar regresó, pero el joven nunca volvió.
A partir de entonces comenzó una búsqueda que se prolongó durante décadas. La familia sostiene que Alberto permaneció secuestrado durante los meses posteriores a su desaparición y que luego fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, señalado en distintas investigaciones judiciales como un centro clandestino de detención.
El cuerpo del joven nunca fue encontrado. Sanguinetti fue condenado por su desaparición y es el único condenado hasta el momento por el caso.
"El juicio se realizó en 2019 -recordó Graciela-; en la Corte, hace cuatro años y medio que estaba este reclamo. Nosotros tomamos con esperanza después de tanto pereegrinar por justicia, porque nuestra familia tomó con mucha serenidad y todo el amor esta licha. Mi madre, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, el lunes cumplió 96 años y todavía está esperando la justicia que le negaron", remarcó.
El acta que presentó a Ledo como desertor
Una de las piezas centrales de la investigación fue un acta militar confeccionada después de la desaparición de Ledo, en la que se consignó que el soldado había desertado. En ese expediente aparece la actuación de César Milani, quien en 1976 era subteniente. La familia sostiene que el entonces militar conocía a Alberto y que tuvo participación en la confección del documento.
La investigación judicial buscó determinar si esa documentación tuvo como finalidad encubrir la desaparición y establecer cuál fue la responsabilidad de Milani. El exjefe del Ejército llegó a juicio y fue absuelto, una decisión que ahora quedó sin efecto a partir de la resolución de la Corte Suprema.
La causa deberá regresar a Casación, que tendrá que emitir un nuevo pronunciamiento. "Milani tuvo todo el apoyo y la complacencia de los fiscales y de los jueces. Me acuerdo en Tucumán, el juez Bejas nunca investigó ni hizo nada para que avance la causa", insistió.
Mirá la entrevista completa en LG Play.