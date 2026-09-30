La fuerte advertencia de Domingo Cavallo a Javier Milei: qué dijo sobre el déficit y el cepo

El padre de la Convertibilidad argumentó que la compra de reservas con emisión podría contribuir a reducir el riesgo país y, al mismo tiempo, bajar la tasa de interés en pesos. Según su visión, ambos factores impulsarían el consumo y la inversión en los sectores y regiones que todavía no perciben el impacto de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).