"La situación es crítica": uno de los líderes de la CGT cuestionó a Milei por los datos de la economía

Resumen para apurados
- Este lunes, Cristian Jerónimo, líder de la CGT, cuestionó en el país a Javier Milei por negar la recesión y relativizar los datos oficiales sobre la crisis económica.
- La disputa surge luego de que Milei afirmara que la economía crece, mientras el gremio denuncia una fuerte caída de la actividad, pérdida de empleo formal y aumento de pobreza.
- El endurecimiento del discurso sindical marca una mayor tensión con la Casa Rosada y anticipa un aumento de la conflictividad ante la divergencia sobre la realidad social.
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó este lunes al presiente Javier Milei después de sus dichos sobre los datos de la actividad económica.
Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central sindical, sostuvo que “la situación es crítica” y acusó al Gobierno de intentar construir un relato sobre la realidad económica del país. “Viven en una realidad paralela, cuando no les cierran los números dicen que los números no son los reales. Construyen una falacia, quieren construir un relato adverso a la realidad de la gente en su vida diaria. Este programa económico lo único que muestra es el fracaso, la profundización de la pobreza. Lo único que plantea el Presidente es que estamos en el mejor momento de la Argentina”, afirmó el cosecretario general de la CGT, en diálogo con Futuröck FM.
Además, el sindicalista insistió en sus críticas a la situación económica. “Está a la vista que la situación es crítica, por el grado de crueldad que tienen a la hora de tomar medidas que son todas en contra de la sociedad, y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía. Quieren construir relatos favorables a las decisiones políticas que toman, cuando la realidad muestra el fracaso de su modelo económico”, sostuvo.
En ese sentido, el dirigente sindical apuntó contra el diagnóstico que realiza Milei sobre la marcha de la economía. “(Milei) dice que 'la economía está en su mejor momento, que está volando, que la gente está bien'. Pero hay recesión, caída de empleo, cierre de empresas”, afirmó.
La CGT cuestionó los datos sobre el empleo
Jerónimo también rechazó las declaraciones del Presidente acerca de la creación de más de 50.000 puestos de trabajo desde el inicio de su gestión.
“Son datos mentirosos, hubo migración muy grande del sector formal al informal”, sostuvo el sindicalista al referirse a las cifras mencionadas por Milei.
El cruce se produjo luego de que el Presidente negara que exista una recesión y cuestionara los indicadores sobre la actividad económica, al afirmar que “arrojan cualquier cosa”.