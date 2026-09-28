"La situación es crítica": uno de los líderes de la CGT cuestionó a Milei por los datos de la economía

Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central sindical, sostuvo que “la situación es crítica” y acusó al Gobierno de intentar construir un relato sobre la realidad económica del país. “Viven en una realidad paralela, cuando no les cierran los números dicen que los números no son los reales. Construyen una falacia, quieren construir un relato adverso a la realidad de la gente en su vida diaria. Este programa económico lo único que muestra es el fracaso, la profundización de la pobreza. Lo único que plantea el Presidente es que estamos en el mejor momento de la Argentina”, afirmó el cosecretario general de la CGT, en diálogo con Futuröck FM.