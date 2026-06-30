Melconian advirtió sobre el "error grosero" del Gobierno con el cepo cambiario

Carlos Melconian volvió a cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei y advirtió sobre la sustentabilidad del esquema cambiario. Durante su exposición en el Congreso Nacional Pyme, el economista alertó por la salida de divisas destinada al ahorro y al turismo, sostuvo que la recuperación económica no alcanza a la mayoría de los sectores y planteó que el Gobierno deberá definir el rumbo del programa antes de que el escenario electoral condicione las decisiones.