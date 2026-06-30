Melconian advirtió sobre el "error grosero" del Gobierno con el cepo cambiario

Resumen para apurados
- El economista Carlos Melconian advirtió recientemente en el Congreso Nacional Pyme que el cepo de Milei es insostenible por la fuga de divisas hacia el turismo y el ahorro.
- Melconian señaló que se liberó el dólar para individuos pero no para empresas, y que la reactivación solo beneficia al 20% primario, dejando al resto de la economía estancada.
- El analista prevé que el Gobierno deberá definir un rumbo económico claro antes de que el ruido electoral condicione el programa y limite su margen de acción política.
Carlos Melconian volvió a cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei y advirtió sobre la sustentabilidad del esquema cambiario. Durante su exposición en el Congreso Nacional Pyme, el economista alertó por la salida de divisas destinada al ahorro y al turismo, sostuvo que la recuperación económica no alcanza a la mayoría de los sectores y planteó que el Gobierno deberá definir el rumbo del programa antes de que el escenario electoral condicione las decisiones.
Ante más de mil empresarios, Melconian centró una de sus principales críticas en el frente externo y en el uso de los dólares que genera el comercio exterior.
"El saldo comercial fue de U$S 2.700 millones y las personas nos llevamos U$S 2.600 millones. Es una margarita a los chanchos", afirmó.
Luego apuntó directamente al destino de esas divisas. "Los dólares de Vaca Muerta terminan todos en la Comuna 16, que es Miami", ironizó, al tiempo que también mencionó los viajes a Punta Cana como ejemplo del uso de dólares para turismo.
Críticas a la apertura del cepo para personas
Melconian sostuvo que el Gobierno cometió "un error grosero" al liberar el acceso al dólar para las personas mientras mantiene restricciones para las empresas.
Según explicó, el actual contexto de recesión permite que las importaciones no presionen sobre el mercado cambiario y que el Banco Central siga comprando divisas, pero advirtió que el problema estructural continúa.
"Es muy difícil un país así. A esto se le pone énfasis el día que la demanda sea de tal magnitud que suba el precio, pero estructuralmente no cambió nada", señaló.
En otra entrevista radial, profundizó esa idea y sostuvo que el problema no pasa únicamente por la emisión de pesos, sino por la demanda de dinero.
"La contracara de eso es la dolarización claramente", afirmó, al explicar que familias y empresas siguen prefiriendo cubrirse en dólares pese a la desaceleración de la inflación.
Además, reclamó un esquema monetario y cambiario "más claro, cierto, con horizonte y explícito".
"Este programa no llegó a la calle"
El economista también cuestionó la recuperación de la actividad y aseguró que el crecimiento se concentra en pocos sectores vinculados a las exportaciones. "Este programa no llegó a la calle", afirmó.
Según su diagnóstico, apenas el 20% de la economía muestra un desempeño favorable gracias al agro, la minería y Vaca Muerta, mientras que entre el 40% y el 50% permanece "hundido".
En ese sentido, sostuvo que la industria todavía se ubica alrededor de un 11% por debajo del nivel que tenía al inicio de la gestión y que el consumo masivo continúa sin mostrar señales claras de recuperación.
"Al no llegar a la calle y tener a la mitad del país parado, se abre un signo de interrogación enorme sobre cómo sigue", advirtió.
Inflación, actividad y elecciones
Melconian reconoció los avances en la baja de la inflación, aunque advirtió que la inflación núcleo continúa cerca del 2% mensual y que el Gobierno enfrentará una disyuntiva entre profundizar la desinflación o impulsar la actividad.
"Es muy difícil ir por un plan de colapso total sin congelar la economía aún más", sostuvo.
En esa línea, planteó que la administración de Milei deberá tomar definiciones antes de que el calendario electoral limite el margen de acción.
"Los meses que vienen son la última oportunidad, antes que el ruido político y la campaña electoral se meta", afirmó.
Incluso deslizó que, sin elecciones, el Ejecutivo probablemente mantendría el esquema actual. "Si no hubiera elecciones, sigo así. Afortunadamente hay elecciones", expresó.
"No soy un devaluador serial"
Pese a las críticas, Melconian aclaró que comparte el rumbo general de la política económica y rechazó las interpretaciones que lo ubican entre quienes promueven una devaluación. "No soy un devaluador serial", remarcó.
Sin embargo, insistió en que persisten problemas estructurales que el Gobierno deberá resolver.
Al comparar el escenario actual con otros momentos de la economía argentina, concluyó: "No es el '94 de Menem, ni el 2006 de Kirchner, ni el 2010 de Cristina. Es una economía muy gris. Habrá que ver si termina siendo gris claro o gris oscuro".
Finalmente, reconoció que el oficialismo conserva una ventaja política. "El hecho de que no haya nadie enfrente, hoy le juega competitivamente a favor", concluyó.