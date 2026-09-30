Argentina amplía su cuota de azúcar en Estados Unidos tras una quita a Brasil
El país recibió 2.915 toneladas adicionales dentro de la cuota estadounidense para el ciclo 2026/2027, de las cuales 2.782,987 toneladas corresponden al volumen efectivo luego de descontar el margen de polarización. La distribución por empresas.
Resumen para apurados
- EE.UU. amplió el cupo de azúcar a Argentina para el ciclo 2026/2027 con 2.915 toneladas extra, tras recortarle la cuota a Brasil por tensiones políticas bilaterales.
- Agricultura oficializó la distribución proporcional del 6,3% adicional entre ingenios locales, donde Ledesma y firmas tucumanas captan la mayor parte del volumen.
- La medida regirá entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, lo que mejorará el acceso comercial y los ingresos por exportaciones para la industria azucarera argentina.
Estados Unidos (EEUU) amplió de manera extraordinaria el cupo arancelario para la exportación de azúcar crudo durante el año fiscal 2026/2027 y la Argentina resultó beneficiada con una asignación adicional de 2.915 toneladas. Una vez deducido el margen de polarización, el volumen de la denominada "cuota americana" se ubicará en 2.782,987 toneladas.
La medida surgió a partir de una quita efectuada a la República Federativa del Brasil, en medio de la disputa entre Donald Trump, presidente norteamericano, y Luiz Inácio Lula da Silva, primer mandatario brasileño, según informó la Consejería Agrícola de la Argentina en Estados Unidos.
La decisión fue oficializada por la Resolución 187/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, publicada este miércoles. La norma establece que, una vez deducido el margen de polarización, la ampliación representa 2.782,987 toneladas de azúcar crudo, con una polarización no menor de 96 grados y destino al mercado estadounidense.
La nueva asignación se suma al cupo que ya había sido distribuido entre las empresas interesadas para el ciclo comercial 2026/2027. La cuota original fijada por Estados Unidos para la Argentina era de 46.260 toneladas, que, descontado el margen de polarización, equivalen a 44.164,999 toneladas. La nueva disposición representa un 6,3% de incremento a la cantidad inicial.
Con la ampliación extraordinaria, las empresas beneficiarias podrán exportar las toneladas adicionales junto con las correspondientes a la asignación inicial. El documento explicó que la distribución del incremento se realizará entre los las empresas adjudicatarias en la misma proporción que obtuvieron en el reparto inicial del cupo.
La resolución precisa que las 2.782,987 toneladas adicionales estarán amparadas por Certificados de Elegibilidad correspondientes al año fiscal 2026/2027 y podrán ingresar a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027, bajo los mismos términos y condiciones establecidos para la asignación inicial.
La medida comenzará a regir el 1 de octubre de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo comercial 2026-2027.
Esquema inicial
Las empresas e ingenios vinculados a Tucumán concentrarán el 36,2% de la cuota de azúcar crudo. En total, las firmas provinciales recibieron 15.976,891 toneladas, sobre las 44.164,999 toneladas que fueron designadas inicialmente para ingresar al mercado estadounidense.
Entre las empresas vinculadas a Tucumán, la mayor participación corresponde a Compañía Inversora Industrial SA, vinculada al ingenio Leales, con 6.692,758 toneladas, equivalentes al 15,15% del total adjudicado.
En segundo lugar aparece Complejo Alimenticio San Salvador S.A., vinculada al ingenio Marapa, con 3.778,240 toneladas, el 8,55% de la cuota. Le sigue Arcor SAIC, por su referencia al ingenio La Providencia, con 2.053,327 toneladas, equivalentes al 4,65%.
También fueron adjudicadas 907,269 toneladas a Temas Industriales SA, vinculada al ingenio Santa Rosa, que representa el 2,05% del total, mientras que Co&Co Group SRL, con referencia a Cotella, recibió 757,457 toneladas, el 1,72%.
La distribución incluye además a Arquimides Carrizo SRL, con 552,887 toneladas; Moyco SRL, vinculada a Arcadia-Marca Azucel, con 395,318 toneladas; Salta Refresco SA, con referencia a Famaillá-Bella Vista, con 287,935 toneladas; y Azucarera San Gerónimo SRL, con 218,017 toneladas.
A estas se suman Delotte SA, con 176,444 toneladas; José Minetti y Cía. Ltda. SACI, vinculada a Minetti, con 113,601 toneladas; Siempre Verde SA, con 29,004 toneladas; Dog SRL, con 7,383 toneladas; y Ferma Agrobusiness SRL, con 7,251 toneladas.
Si se incorpora a Paramerica SA, que figura sin ingenio asignado en la planilla pero opera habitualmente desde Tucumán, el volumen relacionado con la provincia asciende a 15.983,922 toneladas, equivalente al 36,19% de la cuota total.
La empresa con el mayor volumen asignado es Ledesma SAAI (ingenio Ledesma), con un total de 19.035,145 toneladas, lo que representa el 43,10 % de toda la cuota nacional.
Nueva distribución
Empresa Ampliación (t)
Ledesma SAAI 1.199,469
Compañía Inversora Industrial SA 421,733
Prosal SA 310,992
Complejo Alimenticio San Salvador SA 238,080
Arcor SAIC 129,387
Gestión Inmobiliaria del Norte SA 117,740
Seaboard Energías Renovables SRL 85,444
Ingenio Río Grande SA Cía. 60,597
Temas Industriales SA 57,170
Co&Co Group SRL 47,730
Arquimedes Carrizo SRL 34,839
Moyco SRL 24,910
Salta Refrescos SA 18,144
Azucarera San Gerónimo SRL 13,738
Delotte SA 11,118
José Minetti y Cía. Ltda. SACI 7,158
Siempre Verde S.A. 1,828
Zadar S.A. 1,544
DOG SRL 0,465
Ferma Agrobusiness SRL 0,458
Paramérica SA 0,443
Total 2.782,987