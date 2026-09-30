Argentina amplía su cuota de azúcar en Estados Unidos tras una quita a Brasil

La nueva asignación se suma al cupo que ya había sido distribuido entre las empresas interesadas para el ciclo comercial 2026/2027. La cuota original fijada por Estados Unidos para la Argentina era de 46.260 toneladas, que, descontado el margen de polarización, equivalen a 44.164,999 toneladas. La nueva disposición representa un 6,3% de incremento a la cantidad inicial.