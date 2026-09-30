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Argentina vuelve a exportar carne a Japón después de 20 años y accede a un mercado de U$S3.000 millones

El Gobierno anunció un acuerdo sanitario que habilita el ingreso de carne bovina argentina proveniente de zonas libres de aftosa con vacunación.

Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina.
Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina volverá a exportar carne vacuna a Japón tras 20 años, luego de que el Gobierno acordara los requisitos sanitarios para zonas con vacunación contra la aftosa.
  • La reapertura se logró mediante negociaciones iniciadas en 2024, superando dos décadas de restricciones sanitarias para las zonas libres de aftosa con vacunación.
  • El acuerdo abre un mercado que importa más de U$S 3.000 millones al año, fortaleciendo el ingreso de divisas y el reconocimiento global a la sanidad ganadera argentina.
Resumen generado con IA

Argentina volverá a exportar carne bovina a Japón después de 20 años, tras el acuerdo alcanzado para habilitar el ingreso del producto proveniente de zonas del país reconocidas como libres de fiebre aftosa con vacunación.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la apertura a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina”, afirmó.

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El funcionario calificó el acuerdo como “histórico” y destacó que el entendimiento es resultado de las negociaciones iniciadas en 2024 por el presidente Javier Milei.

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Qué establece el acuerdo con Japón

Según explicó el ministro, en las últimas horas se acordaron “los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación”.

En un año, cada argentino consume alrededor de 115 kilos de carnes totales

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La definición sanitaria constituye el paso necesario para que la carne argentina pueda volver a ingresar al mercado japonés, uno de los destinos de mayor relevancia para el comercio internacional de proteínas animales.

Caputo señaló además que Japón importa carne bovina de distintos países por más de U$S3.000 millones anuales, una cifra que dimensiona el potencial comercial de la apertura para los frigoríficos y productores argentinos.

“Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, sostuvo el ministro.

Una nueva oportunidad para las exportaciones argentinas

El acuerdo se produce en el marco de la estrategia del Gobierno de ampliar los mercados de exportación y profundizar la inserción internacional de la economía argentina.

La reapertura del mercado japonés permitirá a los exportadores argentinos volver a competir en un destino que permaneció cerrado durante dos décadas para la carne bovina procedente de las zonas alcanzadas por el acuerdo sanitario.

“Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”, resumió Caputo al anunciar el entendimiento.

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