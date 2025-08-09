En un año, cada argentino consume alrededor de 115 kilos de carnes totales

Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron el crecimiento sostenido del consumo per cápita de carnes bovina, porcina y aviar en el país, según el análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Aduana.
El promedio móvil de los últimos 12 meses desde junio 2025 del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, un incremento de un 4,6% respecto del mismo período de 2024 (109,06 kg). Este aumento refleja no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una respuesta positiva del sector productivo y una mejora en el acceso a proteínas cárnicas de calidad, por parte de la población.
Teniendo en cuenta por tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,9 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg).
Este desempeño demuestra la fortaleza del sistema agroalimentario argentino y el compromiso de los distintos eslabones de la cadena cárnica, que pudieron aumentar la oferta interna sin descuidar los compromisos de exportación e, incluso, aumentando las divisas generadas un 11% (U$S 150 millones) al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo de 2024.
Además, el crecimiento sostenido en el consumo de carnes porcina y aviar, manteniéndonos en el primer puesto en consumo de carnes bovina per cápita a nivel mundial, confirma una tendencia de diversificación en los hábitos alimentarios de la población, lo que contribuye a una dieta más equilibrada y accesible.
Estas cifras positivas ratifican el rumbo de las políticas públicas orientadas a fomentar la producción, acompañando al productor, mejorar el acceso a alimentos y promover hábitos de alimentación saludables y de calidad a la población.