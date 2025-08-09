 En un año, cada argentino consume alrededor de 115 kilos de carnes totales
En un año, cada argentino consume alrededor de 115 kilos de carnes totales

La cantidad per cápita implica un crecimiento de casi un 5%, respecto de igual período del año pasado, según datos oficiales.

MAYOR AUMENTO. El consumo de carne porcina es el que más se incrementó, con un 7,7%, respecto de 2024.
Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron el crecimiento sostenido del consumo per cápita de carnes bovina, porcina y aviar en el país, según el análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Aduana.

El promedio móvil de los últimos 12 meses desde junio 2025 del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, un incremento de un 4,6% respecto del mismo período de 2024 (109,06 kg). Este aumento refleja no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una respuesta positiva del sector productivo y una mejora en el acceso a proteínas cárnicas de calidad, por parte de la población.

Teniendo en cuenta por tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,9 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg).

Este desempeño demuestra la fortaleza del sistema agroalimentario argentino y el compromiso de los distintos eslabones de la cadena cárnica, que pudieron aumentar la oferta interna sin descuidar los compromisos de exportación e, incluso, aumentando las divisas generadas un 11% (U$S 150 millones) al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo de 2024.

Además, el crecimiento sostenido en el consumo de carnes porcina y aviar, manteniéndonos en el primer puesto en consumo de carnes bovina per cápita a nivel mundial, confirma una tendencia de diversificación en los hábitos alimentarios de la población, lo que contribuye a una dieta más equilibrada y accesible.

Estas cifras positivas ratifican el rumbo de las políticas públicas orientadas a fomentar la producción, acompañando al productor, mejorar el acceso a alimentos y promover hábitos de alimentación saludables y de calidad a la población.

