En un año, cada argentino consume alrededor de 115 kilos de carnes totales

Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron el crecimiento sostenido del consumo per cápita de carnes bovina, porcina y aviar en el país, según el análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Aduana.