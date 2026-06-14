Los alimentos vuelven a acelerar y las carnes presionan sobre la inflación de junio

Resumen para apurados
- La consultora LCG detectó en Argentina que los alimentos aceleraron su suba un 0,6% en la segunda semana de junio, impulsados por un alza del 2,1% en las carnes.
- El repunte frena la desaceleración de mayo, cuando la inflación bajó al 2,1%. En las últimas cuatro semanas, la carne acumuló un alza del 4,9% y explicó el 60% de las subas.
- Pese a proyectar una inflación mensual cercana al 2%, la desinflación futura enfrenta riesgos por próximos ajustes en tarifas públicas, combustibles y el tipo de cambio.
La desaceleración inflacionaria que mostró mayo comienza a enfrentar nuevas señales de presión en junio. Los primeros relevamientos privados indican que los alimentos retomaron una dinámica alcista, con las carnes como principal motor de los aumentos, lo que podría complicar la evolución del índice de precios al consumidor en las próximas semanas.
Según el relevamiento semanal de la consultora LCG, que sigue la evolución de 8.000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados, la canasta de Alimentos y Bebidas aumentó 0,6% en la segunda semana de junio. El dato marcó un cambio de ritmo después de dos semanas con variaciones casi marginales.
La aceleración no fue homogénea. El principal impulso volvió a estar en las carnes, que avanzaron 2,1% en apenas siete días y tuvieron la mayor incidencia dentro de la medición semanal. También presionaron las bebidas e infusiones para consumo en el hogar, con un incremento de 1,1%.
Del otro lado, algunos capítulos mostraron leves retrocesos, aunque sin peso suficiente para compensar las subas más fuertes. Lácteos y huevos bajaron 0,05%, mientras que verduras cayó 0,03% en la semana, consignó el diario "Ámbito".
La presión de las carnes
El comportamiento de la carne es el dato que más preocupa hacia adelante. En el promedio de las últimas cuatro semanas, ese rubro acumuló una suba de 4,9% y explicó cerca del 60% de la inflación mensual de alimentos, según el informe privado.
La dinámica mensual también mostró avances en condimentos y otros productos alimenticios, con una suba de 4%, y en verduras, que treparon 3%. En cambio, las frutas fueron el único rubro con baja en el período, con una caída de 0,8%.
Con esos movimientos, la inflación mensual promedio de alimentos y bebidas de las últimas cuatro semanas subió a 2,5%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a la medición anterior. Para LCG, el dato confirma que el rubro volvió a tomar velocidad tras dos semanas de aumentos reducidos.
El alivio de mayo y las dudas de junio
El repunte de los alimentos se produce luego de que mayo cerrara con una inflación mensual de 2,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice mostró una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril y acumuló un alza interanual de 33,2%.
La baja del índice general estuvo explicada, en buena parte, por la moderación de los precios regulados. Ese componente, que había corrido cerca del 5% en marzo y abril, descendió a 2,4% en mayo y redujo su incidencia sobre el IPC. También hubo una mejora en la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales. Ese indicador se ubicó en 1,9% mensual, el nivel más bajo del año y una señal de menor inercia en la tendencia de fondo.
Pero la foto no fue completamente lineal. Los precios estacionales jugaron en contra y marcaron una suba de 3,5%, impulsados especialmente por las verduras, que treparon casi 19% en el Gran Buenos Aires. A nivel de divisiones, las mayores alzas de mayo se registraron en Comunicaciones, Educación y Recreación y cultura.
Desafíos de la desinflación
Para los próximos meses, LCG espera que la inflación se mantenga en torno al 2% mensual, apoyada en el ancla cambiaria, la apertura comercial y una actividad económica que todavía no genera presiones fuertes de demanda.
De todos modos, la consultora advierte que la continuidad del proceso de desinflación dependerá de algo más que la disciplina fiscal y monetaria. La coordinación de expectativas, la dinámica de las remarcaciones y el calendario de ajustes pendientes serán factores determinantes para evitar nuevos incrementos en el índice.
Entre los principales riesgos aparecen las actualizaciones tarifarias, los combustibles y la evolución del tipo de cambio desde julio. En ese marco, la proyección de inflación para diciembre de 2026 se mantiene en un rango de entre 31% y 33% anual.