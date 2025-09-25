El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Criticas del campo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, comentó en declaraciones al diario La Nación que se realizaron las registraciones de manera "inédita" de las declaraciones juradas. "La plata se iba a juntar, pero lo que llama la atención es la velocidad con que se juntó. No el monto en sí, porque se iba a juntar seguro porque los granos estaban. Hay granos en poder de productores, hay granos en los acopios y hay granos en la exportación. Entonces, ¿el dinero se iba a juntar? Sí, seguro", afirmó.