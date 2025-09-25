El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre, de acuerdo con el Decreto 682 publicado el lunes.
La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. En este caso, aclaró, no habrá cupo de liquidación, a diferencia de lo que ocurrió con los granos.
La novedad llega tras el malestar que generó en el campo el final abrupto del beneficio para los granos, una vez alcanzado el tope de U$S7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
Las empresas que deberán volver a tributar las alícuotas previas son: soja (26%), harina, pellets y otros subproductos de soja (24,5%), aceite de soja (24,5%), maíz (9,5%), sorgo (9,5%), trigo (12%), girasol (4% a 5%, según el producto), aceite de girasol (4%), cebada forrajera (9,5%), harina de trigo y malta (5%).
El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que no se extenderá la quita de las retenciones dispuesta. "No, la medida era clara, que esto terminaba por efecto de las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior] cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones", dijo en el streaming de La Casa
"Esta medida cumplió su objetivo y terminó. Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tiene la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad", sostuvo.
Criticas del campo
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, comentó en declaraciones al diario La Nación que se realizaron las registraciones de manera "inédita" de las declaraciones juradas. "La plata se iba a juntar, pero lo que llama la atención es la velocidad con que se juntó. No el monto en sí, porque se iba a juntar seguro porque los granos estaban. Hay granos en poder de productores, hay granos en los acopios y hay granos en la exportación. Entonces, ¿el dinero se iba a juntar? Sí, seguro", afirmó.
Asimismo, dijo que "llama la atención que se haya juntado en 48 horas y donde la gran mayor del saldo que faltaba que eran casi U$S$4.000 millones estuvo ayer en tres horas".