El consumo de las principales carnes creció 3,6%, según el Gobierno nacional

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el consumo per cápita de carne bovina, porcina y aviar evidenció una suba de un 3,6% en agosto de 2025, con respecto a 2024, período de fuerte caída económica.
De acuerdo con datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, con base en el Indec, Senasa y Aduana, esta variación significó un incremento total de 3,98 kilos consumo per cápita.
La carne vacuna, en particular, explicó más del 50% de esta suba con 2,16 kilos. En menor medida entra la carne porcina y aviar con 1,26 y 0,56 kilos, respectivamente, según la cartera nacional.
En el caso de la carne vacuna, este comportamiento positivo en el consumo va acompañado por una mejora en la producción, representada por un incremento de un 1,03% en lo que va del 2025, respecto de mismo período de 2024.
El consumo de carnes proporciona proteínas de alta calidad, algo muy importante y beneficioso para la salud en todas las etapas de la vida, porque otorgan los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir.
Esas proteínas son una fuente muy importante de nutrientes y contribuyen, por ejemplo, al desarrollo y reparación de los tejidos musculares, los huesos y la piel. Es por eso que son fundamentales para tener altas las defensas y una dieta de excelente calidad, subrayó Agricultura en un comunicado.