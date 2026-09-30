Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

Movilidad y espacios

Chahla mencionó tres ejes de su administración: movilidad urbana, cuidado del medioambiente y recuperación de espacios de encuentro. “Uno de los desafíos principales que tenemos es la movilidad en donde estamos planteando un sistema nuevo que va a agilizar el transporte. Tenemos que trabajar en eso con todos los intendentes metropolitanos para poder avanzar”, sostuvo. En segundo término, mencionó “el cuidado de nuestro medioambiente con todas las políticas públicas en las que trabajamos, que tienen mediciones y metas”. Como tercer eje, destacó la generación de espacios de encuentro. “Ya vamos 67 plazas y ahora tenemos 70 porque se agregaron las plazas Urquiza, Alberdi e Yrigoyen”, indicó.