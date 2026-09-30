Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”
La intendenta encabezó las actividades por el cumpleaños de San Miguel de Tucumán. Destacó los desafíos de la gestión en movilidad, medioambiente y recuperación de espacios públicos. Además, lanzó una herramienta de inteligencia artificial para responder consultas de los vecinos las 24 horas
Resumen para apurados
- Por el 341° aniversario de San Miguel de Tucumán, la intendenta Rossana Chahla encabezó los festejos y lanzó a 'Migue', asistente con IA para trámites vecinales.
- Los actos incluyeron una misa en la Catedral por el traslado histórico desde Ibatín y un balance de gestión con eje en movilidad urbana, ambiente y recuperación de 70 plazas.
- Enmarcado en el Plan Rector 2023-2030, el nuevo bot atenderá consultas las 24 horas, mientras el municipio proyecta un sistema metropolitano para agilizar el transporte público.
La intendenta Rossana Chahla encabezó ayer las actividades por el Día de la Ciudad, que se conmemora en coincidencia con la festividad de San Miguel Arcángel y recuerda el 341° aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín hasta su actual emplazamiento.
La jornada incluyó la tradicional Misa de Acción de Gracias al Patrono de la Ciudad, celebrada en la Iglesia Catedral y la presentación de “Migue”, un nuevo asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial con la intención de facilitar el acceso de los vecinos a información y servicios municipales. La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo Carlos Sánchez. Acompañaron a Chahla la fiscal de Estado de la Provincia, Gilda Pedicone de Valls; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; la legisladora Carolina Vargas Aignasse; el ex intendente Raúl Topa; concejales y miembros del gabinete municipal, entre otros.
Luego de la celebración, la jefa municipal recordó que San Miguel de Tucumán fue fundada en 1565 en Ibatín por el capitán Diego de Villarroel y permaneció allí durante 120 años antes de su traslado.
“Tenemos que conocer la historia. Esta es una ciudad de más de 400 años que estuvo 120 años en Ibatín, que ha sido trasladada por las inundaciones, por muchas enfermedades. Los vecinos en ese momento se reunieron y decidieron que lo mejor era trasladar una ciudad, hace 341 años”, señaló.
La intendenta vinculó esa historia con los desafíos actuales de la Capital. “La historia hay que recordarla, pero hay que trabajar también para adelante, mirar para adelante. Tenemos muchos desafíos en los cuales estamos trabajando”, afirmó.
Movilidad y espacios
Chahla mencionó tres ejes de su administración: movilidad urbana, cuidado del medioambiente y recuperación de espacios de encuentro. “Uno de los desafíos principales que tenemos es la movilidad en donde estamos planteando un sistema nuevo que va a agilizar el transporte. Tenemos que trabajar en eso con todos los intendentes metropolitanos para poder avanzar”, sostuvo. En segundo término, mencionó “el cuidado de nuestro medioambiente con todas las políticas públicas en las que trabajamos, que tienen mediciones y metas”. Como tercer eje, destacó la generación de espacios de encuentro. “Ya vamos 67 plazas y ahora tenemos 70 porque se agregaron las plazas Urquiza, Alberdi e Yrigoyen”, indicó.
Chahla también remarcó la necesidad de articular el trabajo entre las instituciones y la comunidad: “Siempre debe ser en equipo y en conjunto. No tenemos opción, tenemos una responsabilidad institucional y esto no se puede hacer sin la gente, sin los vecinos”, expresó.
“Migue”
Como parte de las actividades, la Municipalidad presentó en el Teatro Rosita Ávila a “Migue”, un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial.
Las autoridades explicaron que la herramienta se incorpora a la plataforma Ciudadano Digital CiDiTuc y permite realizar consultas utilizando lenguaje cotidiano. Según se informó, el sistema interpreta cada pedido, consulta las fuentes municipales correspondientes y genera una respuesta. Cuando no dispone de determinada información, deriva al usuario a los canales oficiales.
También se puede acceder al asistente desde la página web de la Municipalidad.
La intendenta señaló que la herramienta cuenta con “inteligencia artificial con los algoritmos de la gestión municipal” y permitirá realizar consultas vinculadas con distintos trámites, como requisitos y turnos para licencias de conducir, turnos para la Asistencia Pública, habilitación de negocios o gestión de multas.
El desarrollo de “Migue” se enmarca en el Plan Rector 2023-2030, donde está contemplada la implementación de soluciones tecnológicas directas para optimizar los servicios.