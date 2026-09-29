“Migue”: cómo funciona el nuevo asistente virtual de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
El sistema de inteligencia artificial está disponible las 24 horas y permite consultar sobre trámites, turnos, licencias de conducir, multas y habilitaciones. Se integra a la plataforma Ciudadano Digital CiDiTuc.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla lanzó este martes en Tucumán a Migue, un asistente virtual con IA para agilizar trámites y consultas vecinales durante las 24 horas.
- Integrado a CiDiTuc, el sistema fue desarrollado junto a Bloomberg Philanthropies y Johns Hopkins University para gestionar turnos, multas y licencias de conducir.
- La iniciativa forma parte del Plan Rector 2023-2030, que busca reducir la burocracia estatal y convertir a la capital tucumana en una ciudad inteligente y conectada.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó este martes a “Migue”, un nuevo asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial que funcionará las 24 horas para facilitar el acceso de los vecinos a información y servicios municipales.
El lanzamiento se realizó en el Teatro Rosita Ávila, en el marco de la celebración del Día de la Ciudad, y estuvo encabezado por la intendenta Rossana Chahla. La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario General, Rodrigo Gomez Tortosa; el secretario de Innovación Tecnológica, Omar Abraham; y el director de Inteligencia Artificial, Marco Rossi, entre otros funcionarios municipales, además de concejales y legisladores.
“Migue” se incorpora a la plataforma Ciudadano Digital CiDiTuc y permite que los vecinos realicen consultas utilizando sus propias palabras. El sistema interpreta cada pedido, consulta las fuentes municipales correspondientes y genera una respuesta. Cuando no dispone de determinada información, deriva a los canales oficiales correspondientes.
Además, los vecinos pueden chatear con el asistente virtual desde la página web del Municipio: http://www.smt.gob.ar.
De esta manera, consultas que anteriormente podían requerir una llamada telefónica o una visita presencial pueden resolverse desde un mismo espacio digital. La herramienta combina innovación, tecnología y gestión pública para simplificar trámites y consultas cotidianas y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Municipio.
Qué trámites se pueden consultar con “Migue”
“En el Día de la Ciudad, el Día de San Miguel Arcángel, estamos presentando una herramienta tecnológica que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial a través de un asistente virtual exclusivo para la gestión municipal. Va a guiar al vecino 24/7”, indicó Chahla.
La alcaldesa destacó la funcionalidad del nuevo asistente, que “tiene cargada inteligencia artificial con los algoritmos de la gestión municipal” y posibilita a los ciudadanos realizar consultas sobre trámites de la comuna capitalina.
Entre otras cuestiones, “Migue” permite consultar requisitos y turnos para licencias de conducir, turnos para la Asistencia Pública, información sobre habilitación de negocios y gestión de multas, durante las 24 horas.
Chahla explicó que “Migue” se vincula con la plataforma de "Ciudadano Digital" y se integra a un sistema de omnicanalidad municipal, facilitando la resolución de quejas y trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
“Migue aparece dentro del portal Ciudadano Digital para que puedan interactuar con él y preguntarle más fácil las cosas. Es un avance porque si el vecino se acordó a las 12 de la noche que mañana tiene que hacer un trámite puede consultar a este asistente virtual”, expresó, a la vez que recalcó que “el tiempo de los vecinos es tan importante como el tiempo de los funcionarios”.
Una herramienta para reducir la burocracia
“El Día de San Miguel de Tucumán es el marco perfecto para innovar, presentar herramientas nuevas con futuro, pensar en una ciudad más conectada. Lo clave es restar esa burocracia. Y la tecnología amplifica las capacidades de nuestro municipio”, afirmó Marco Rossi, director de Inteligencia Artificial.
El asistente virtual “Migue” fue desarrollado por la Secretaría de Innovación Tecnológica y la Dirección de Inteligencia Artificial, en colaboración con la Secretaría General, Atención al Ciudadano y reparticiones operativas.
La iniciativa cuenta con la tutela internacional del programa City Data Alliance, impulsado por Bloomberg Philanthropies, y con el coaching académico y técnico de Johns Hopkins University (GovEx) y Delivery Associates.
“Esto viene de un proyecto académico muy serio con Bloomberg y de la visión que tiene la intendenta de conectar al ciudadano con todos los servicios municipales. Hoy contamos con canales en donde Migue, de forma omnipresente, va a trabajar distintas cosas del municipio que son de interés para el ciudadano, quien podrá interactuar conectado desde su casa”, manifestó Rossi.
El funcionario recordó que, para encontrar a “Migue”, los vecinos deben estar registrados como “ciudadanos digitales” en la plataforma tecnológica CidiTuc, a la que se ingresa a través del enlace.
“También estamos por Telegram. Pronto también van a tener otros canales. Es una visión innovadora para acercar el Municipio a las distintas edades, para quien usa internet de la forma web, quien utiliza canales de mensajería o quienes están necesitando hacer un trámite en Ciudadano Digital”, completó.
El desarrollo de “Migue” se enmarca dentro del Plan Rector 2023-2030, que contempla la implementación de soluciones tecnológicas directas para optimizar los servicios municipales y canalizar solicitudes sin restricciones de horario, con el objetivo de priorizar la experiencia del vecino mediante una atención rápida y adaptada al lenguaje cotidiano.
Específicamente, forma parte de la aplicación del Plan de Transformación Digital (Plan TRADI), la estrategia integral para convertir a San Miguel de Tucumán en una Smart City eficiente, transparente y participativa.