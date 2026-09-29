“Migue”: cómo funciona el nuevo asistente virtual de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

El lanzamiento se realizó en el Teatro Rosita Ávila, en el marco de la celebración del Día de la Ciudad, y estuvo encabezado por la intendenta Rossana Chahla. La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario General, Rodrigo Gomez Tortosa; el secretario de Innovación Tecnológica, Omar Abraham; y el director de Inteligencia Artificial, Marco Rossi, entre otros funcionarios municipales, además de concejales y legisladores.