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Ricky Diotto pediría la tenencia de su hija con María Fernanda Callejón: "Está todo muy avanzado"

La disputa judicial entre el odontólogo y la actriz sumó un nuevo capítulo. Según se informó en LAM, Diotto avanzaría con una presentación ante la Justicia para solicitar la tenencia de Giovanna, la hija de 11 años que tiene con Callejón.

Ricky Diotto pediría la tenencia de su hija con María Fernanda Callejón: Está todo muy avanzado
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ricky Diotto solicitará ante la Justicia la tenencia de su hija Giovanna, acusando a María Fernanda Callejón de presunta alienación parental y mal desempeño como madre.
  • La información fue revelada en LAM y se suma a un prolongado conflicto judicial entre la expareja tras su separación, con denuncias cruzadas previas en los tribunales.
  • La disputa abre un complejo escenario legal, dado que la justicia exige causales extremas para modificar el régimen de custodia habitual en favor del progenitor.
Resumen generado con IA

El conflicto judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo. Karina Iavícoli informó en el programa LAM (América), el odontólogo estaría avanzando con una petición ante la Justicia para obtener la tenencia de Giovanna, la hija de 11 años que tiene con la actriz.

Durante la emisión del ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista recibió un mensaje con detalles sobre la supuesta acción judicial que estaría preparando el padre de la menor. Según explicó, la presentación estaría lo suficientemente avanzada como para llegar próximamente a los tribunales.

“Me llega la información de que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre”, detalló Iavícoli. Y remarcó: “Es heavy la decisión que habría tomado”.

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El término “alienación parental” suele utilizarse para describir situaciones en las que se cuestiona a uno de los progenitores por influir sobre un hijo para deteriorar su vínculo con el otro. La relación entre Callejón y su expareja viene atravesando distintos episodios judiciales desde su separación.

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“Es un conflicto judicial al que venimos asistiendo siempre con novedades en este matrimonio que supo ser feliz y supo ser familia mucho tiempo”, mencionó la comunicadora.

Según la información presentada en el ciclo, el pedido judicial tendría como eje la situación de Giovanna, única hija de la expareja, con la intención de modificar el esquema actual de cuidado y tenencia de la menor.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el pedido de tenencia

Después de escuchar la información, De Brito analizó las dificultades que podría enfrentar un pedido de estas características, específicamente en relación con un supuesto mal desempeño como madre.

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“Es casi imposible sacarle la tenencia a una madre: hay dos argumentos o causales en la Justicia para eso: un problema de salud mental o adicciones, prostitución o violencia infantil también”, detalló el conductor.

Durante la conversación, De Brito también recordó antecedentes judiciales en los que se habrían producido modificaciones respecto de la tenencia de un hijo a partir de conflictos familiares vinculados con la relación entre sus padres, como el caso de Silvia Süller y su hijo Christian Soldán.

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Además, el conductor compartió su posición personal respecto de este tipo de disputas: “Yo no estoy de acuerdo con esto, como lo dije en el caso de Icardi. Para mí los hijos chiquitos tienen que estar con sus mamás que los crían todos los días. No estoy cuestionando a Diotto, pero bueno”, sostuvo.

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