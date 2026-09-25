Esteban Lamothe se casa con Débora Nishimoto: "El amor es lo más lindo que hay"

Resumen para apurados
- Esteban Lamothe confirmó en LAM que se casará con Débora Nishimoto el 15 de diciembre en una ceremonia íntima, tras dos años de noviazgo.
- La pareja se conoció durante el rodaje de la serie Envidiosa. El romance se hizo público a fines de 2024 tras ser vistos juntos en Cardales.
- El anuncio formaliza una de las relaciones más seguidas del espectáculo argentino, que prevé celebrar su unión con un festejo reservado a fin de año.
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casarán después de dos años de noviazgo. El actor confirmó la noticia durante una entrevista con LAM (América) y se mostró muy entusiasmado por el nuevo paso que dará junto a la actriz.
La confirmación llegó cuando el periodista Fede Flowers le preguntó por el matrimonio, cuya celebración está prevista para diciembre. Lamothe quedó en shock, se ruborizó y finalmente terminó blanqueando la noticia.
“Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, expresó.
En esa misma línea, sostuvo: “El amor hay que festejarlo, absolutamente. El amor es lo más lindo que hay”.
Al ser consultado sobre cómo será el festejo, el actor adelantó que se tratará de una celebración “chiquita”. También le preguntaron por la luna de miel y por la fecha del casamiento, que sería el 15 de diciembre.
Entre risas, Lamothe prefirió mantener algunos detalles en reserva. “No voy a hablar más del tema, no voy a decir nada. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”, respondió.
“En esta semiconfirmación estoy feliz, muy feliz. Muy contento. Cuando hay buenas noticias, siento que la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre ya de por sí”, concluyó, mientras dejaba en evidencia su alegría.
Cómo comenzó la historia de amor
Lamothe y Nishimoto se conocieron durante la filmación de la serie “Envidiosa” y, desde entonces, la relación continuó fuera de la pantalla.
La historia comenzó durante el rodaje de la primera temporada de la ficción, donde ambos compartieron escenas. Según contaron posteriormente, la química entre ellos traspasó la pantalla.
En la serie, Nishimoto interpreta a Mei, una joven china que tiene un restaurante, mientras que Lamothe encarna a Matías, un personaje enamorado de Vicky, el rol interpretado por Griselda Siciliani.
Los rumores sobre un romance comenzaron a circular en octubre de 2024, cuando Ángel de Brito publicó una fotografía de ambos juntos en un restaurante de Cardales. Poco después, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y también asistió a distintos desfiles de moda, donde se convirtió en una de las parejas destacadas de la escena fashionista.
En enero de 2025, durante una entrevista, Lamothe había contado detalles sobre el inicio de la relación. “En el rodaje había onda y cariño, pero nada del orden del amor”, había declarado.
“Recién al final, cuando faltaba una semana para terminar, la invité a mi casa y ahí empezamos. Grabamos un solo día siendo novios”, relató entonces.
Ahora, después de dos años de relación, la pareja se prepara para dar el siguiente paso: pasar por el altar.