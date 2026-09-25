El hombre que amenazó a Homero Pettinato fue declarado inimputable y quedó internado en un neuropsiquiátrico

Fuentes de la investigación confirmaron a TN que Di Carlos fue localizado en la localidad bonaerense de Junín y trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Taramelli. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad.