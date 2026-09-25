El hombre que amenazó a Homero Pettinato fue declarado inimputable y quedó internado en un neuropsiquiátrico

Resumen para apurados
- La Justicia declaró inimputable este viernes a Hernán Di Carlos por amenazar a Homero Pettinato y Sofía Gonet en Buenos Aires, al no comprender la criminalidad de sus actos.
- El acusado acosaba en redes sociales y llegó a presentarse en el canal Olga, lo que motivó la denuncia penal de Pettinato y la asignación de custodia a la influencer Gonet.
- Di Carlos quedó internado en un neuropsiquiátrico bajo tutela judicial civil, mientras rigen medidas de protección y botón antipánico para salvaguardar a las víctimas.
Hernán Claudio Di Carlos, el hombre que en redes sociales se hacía llamar “Hernán Bloquero”, fue declarado inimputable este viernes en la causa iniciada por las amenazas contra Homero Pettinato y la influencer Sofía Gonet.
Fuentes de la investigación confirmaron a TN que Di Carlos fue localizado en la localidad bonaerense de Junín y trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Taramelli. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad.
El acusado no prestó declaración indagatoria ante el fiscal. Según se determinó, “no comprende la criminalidad de sus actos”. Por ese motivo, se ordenó su internación en un neuropsiquiátrico de Junín, a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de ese departamento judicial, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Qué había denunciado Homero Pettinato
Pettinato había contado públicamente que recibía amenazas desde distintas cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según relató, estaba obsesionado con su entonces expareja, Sofía Gonet.
La situación que terminó de alertarlo ocurrió cuando esa persona se presentó en la puerta de Olga, donde trabaja el conductor. Pettinato contó durante una transmisión que llegó a verlo y que el hombre lo miró, hizo un gesto y luego se retiró.
Hasta ese momento, el conductor había percibido las amenazas como algo lejano, pero su aparición en el lugar donde trabaja modificó la situación.
Después de ese episodio, Pettinato decidió realizar una denuncia ante la Policía. También solicitó las imágenes de las cámaras del programa para incorporarlas a la investigación judicial.
La denuncia contra “Hernán Bloquero”
La denuncia presentada por Pettinato está vinculada con una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, que contempla el delito de amenazas. La calificación de los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder deberán ser determinadas por la Justicia.
En el informe policial también figura un expediente anterior, caratulado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, identificado con el número 5027-2007. Esa actuación aparece entre las relacionadas con el traslado del hombre.
Por su parte, Sofía Gonet aseguró que cuenta con custodia policial en su domicilio y que posee un botón antipánico.