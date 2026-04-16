María Fernanda Callejón se quebró al hablar del juicio contra su ex marido, Ricky Diotto

Por su parte, el abogado de Callejón explicó en qué instancia se encuentra la causa y precisó los detalles legales de la imputación contra Diotto. "Queremos que esta instancia marque un fin, para María Fernanda es muy traumático revivir todos los momentos. Técnicamente se sostiene la base fáctica que son los hechos, lo que ocurrió el 5 de junio de 2022 entre las 22 y 24 horas, eso no varió. Lo que marca la calificación legal son los hechos, más allá de lo que esté escrito o no en el expediente. Es más, la calificación legal puede ir mutando a lo largo del proceso", sostuvo el letrado.