María Fernanda Callejón se quebró al hablar del juicio contra su ex marido, Ricky Diotto

Resumen para apurados
- María Fernanda Callejón asistió a la primera audiencia judicial contra su exmarido Ricky Diotto en Tribunales, por lesiones leves y amenazas en un contexto de violencia de género.
- La causa investiga hechos ocurridos en junio de 2022. Tras la jornada, Callejón se mostró conmovida y su abogado ratificó la imputación penal, pese al llanto mediático del músico.
- El proceso busca una resolución justa para que la actriz logre superar el trauma vivido. El avance del juicio definirá la responsabilidad legal definitiva de Diotto en la causa.
María Fernanda Callejón se mostró visiblemente conmovida al referirse al juicio que inició contra su ex marido, Ricky Diotto, tras la primera audiencia realizada en Tribunales.
Luego de la declaración del músico, quien se había mostrado angustiado ante las cámaras en la previa, la artista compartió sus sensaciones en diálogo con Intrusos (América). "Fue todo muy técnico con demasiada información pero considero que se ha avanzado mucho y ha sido una primera jornada positiva. No cruzamos palabra, nunca enfrenté un juicio. Lo único que seguí con mucho interés fue el de Julieta (Prandi) pero acá el escenario es diferente y particulares. Pero no nos saludamos ni nada entre él y yo tratamos de mantener una distancia prudencial", indicó la actriz.
Por su parte, el abogado de Callejón explicó en qué instancia se encuentra la causa y precisó los detalles legales de la imputación contra Diotto. "Queremos que esta instancia marque un fin, para María Fernanda es muy traumático revivir todos los momentos. Técnicamente se sostiene la base fáctica que son los hechos, lo que ocurrió el 5 de junio de 2022 entre las 22 y 24 horas, eso no varió. Lo que marca la calificación legal son los hechos, más allá de lo que esté escrito o no en el expediente. Es más, la calificación legal puede ir mutando a lo largo del proceso", sostuvo el letrado.
Además, remarcó: "El juez con mucho tino resolvió a favor de este particular damnificado ante la solicitud de que se mantenga la calificación legal de lesiones leves en el marco de violencia de género con amenazas en concurso real, de modo que la defensa se está defendiendo del mismo hecho. La calificación legal si bien es principal no es una cosa que debe permanecer fija a lo largo del proceso".
El dolor de María Fernanda Callejón
Consultada sobre el testimonio de su ex pareja en el programa Desayuno Americano, donde se lo vio quebrado en llanto, Callejón también se mostró afectada y tomó distancia: "Yo no me voy a hacer cargo de lo que él hace delante de las cámaras, lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia y ustedes también nos acompañaron como familia y la lucha por la maternidad".
"Fueron testigos de todo eso y claro que hubo un gran amor y yo aposté al amor y no fracasar en el amor y la familia. Mis compañeros me están bancando y yo necesito trabajar como todos. Que se haga Justicia", sentenció.