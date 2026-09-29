El novedoso equipo que prepara Scaloni para enfrentar a Bolivia en Córdoba

Resumen para apurados
- Scaloni definió un equipo con doble nueve para enfrentar a Bolivia en Córdoba en un amistoso por fecha FIFA, buscando alternativas tácticas ante la ausencia de Lionel Messi.
- Tras la última práctica en Ezeiza, el DT probó a Soulé y Nicolás Paz en el medio para acompañar a Lautaro y Julián Álvarez, confirmando una renovación en la generación de juego.
- El duelo abrirá una serie de tres amistosos clave para evaluar el recambio generacional de la Selección, que concluirá con la despedida de Lionel Messi ante Benín.
La Selección completó su último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba, donde enfrentará a Bolivia en el primero de los tres amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Sin Lionel Messi en el plantel para este compromiso, Lionel Scaloni prepara diferentes variantes y ya confirmó una de las principales novedades.
El entrenador adelantó en conferencia de prensa que Lautaro Martínez y Julián Álvarez jugarán juntos desde el inicio. La presencia de los dos delanteros permitirá probar un esquema con doble nueve y observar cómo pueden complementarse dentro del funcionamiento colectivo.
La otra incógnita aparece en la generación de juego. Nicolás Paz y Franco Mastantuono aparecen como alternativas para asumir un mayor protagonismo creativo. Aunque Scaloni no descartó utilizarlos juntos en algún momento, las primeras señales ubican a Paz con ventaja para comenzar como titular frente a Bolivia.
Soulé, la sorpresa del entrenamiento
La principal novedad durante la última práctica fue la presencia de Matías Soulé en el mediocampo. El futbolista trabajó junto a Paz, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, una conformación que podría repetirse desde el comienzo del amistoso.
Valentín Barco también suma posibilidades, aunque Mac Allister y Palacios aparecen como los principales candidatos para conformar la dupla central del mediocampo.
De esta manera, el probable equipo argentino estaría integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
El encuentro contra Bolivia abrirá una serie de tres compromisos para la Selección durante esta fecha FIFA, que tendrá como cierre la despedida de Lionel Messi ante Benín.