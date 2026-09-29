La Selección vuelve a escena con la mirada puesta en el futuro

El seleccionado argentino vuelve a escena. Lo hará este miércoles, frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido que marcará mucho más que el comienzo de una nueva fecha FIFA. Será el primer encuentro de la “Albiceleste” después de la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026 y, al mismo tiempo, el inicio de una serie de compromisos que tendrá como gran protagonista a Lionel Messi, aunque esta vez no estará dentro de la cancha.