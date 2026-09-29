La Selección vuelve a escena con la mirada puesta en el futuro

Resumen para apurados
- La Selección argentina enfrenta este miércoles a Bolivia en Córdoba en un amistoso que inicia un nuevo ciclo deportivo tras haber disputado la final de la Copa del Mundo.
- El equipo de Scaloni llega tras ser subcampeón del Mundial 2026 e introduce variantes tácticas y juveniles, con estadio a aforo reducido por sanción y sin Lionel Messi en la cancha.
- Estos amistosos servirán para evaluar el recambio generacional del plantel previo al 6 de octubre, cuando Messi disputará su partido despedida de la Albiceleste ante Benín.
El seleccionado argentino vuelve a escena. Lo hará este miércoles, frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido que marcará mucho más que el comienzo de una nueva fecha FIFA. Será el primer encuentro de la “Albiceleste” después de la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026 y, al mismo tiempo, el inicio de una serie de compromisos que tendrá como gran protagonista a Lionel Messi, aunque esta vez no estará dentro de la cancha.
El partido comenzará a las 21 y será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Argentina se reencontrará con su público después de haber alcanzado el segundo puesto en la Copa del Mundo, aunque el regreso tendrá una particularidad: el estadio Kempes tendrá un aforo reducido como consecuencia de la sanción impuesta por la FIFA debido a los incidentes registrados durante la final.
Será, entonces, un regreso condicionado para un equipo que todavía tiene muy presente lo ocurrido en la definición del Mundial. Argentina cayó ante España en un partido que se extendió hasta el tiempo extra y que terminó dejando a los dirigidos por Lionel Scaloni con el segundo puesto. El encuentro ante Bolivia será la primera oportunidad para comenzar a dar vuelta esa página y, a la vez, para empezar a mirar hacia lo que viene.
Alternativas
Scaloni utilizará el compromiso para probar algunas alternativas y darle espacio a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo. El DT mantendría solamente una incógnita en la formación inicial: Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo. El resto del equipo parece estar bastante definido, aunque la confirmación oficial llegará en las horas previas al encuentro.
Entre las novedades aparecen Agustín Giay y Facundo Medina, quienes ocuparían los laterales de la defensa. Medina ingresaría en lugar de Nicolás Tagliafico, que se entrenó de manera diferenciada y no estaría disponible para este partido. En la mitad de la cancha también habrá una modificación importante: Exequiel Palacios sería titular en lugar de Enzo Fernández.
Experiencia y juventud
La intención de Scaloni será darle mayor rodaje a una formación que combina futbolistas con experiencia en la Selección y otros que buscan consolidarse. Nicolás Paz también tendrá su oportunidad desde el comienzo y ocupará una posición importante en el funcionamiento ofensivo, con la misión de conectar a los dos delanteros elegidos por el entrenador: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
El gran ausente será Lionel Messi. El capitán no participará del encuentro ante Bolivia y su regreso a la Selección quedó reservado para el tramo final de esta ventana internacional. Después de más de dos décadas con la camiseta argentina, el delantero del Inter Miami anunció el 31 de agosto su retiro del seleccionado. Su despedida oficial será el martes 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente con Benín en el estadio Monumental.
La ausencia de Messi en Córdoba modifica inevitablemente el escenario. El público argentino tendrá que esperar algunos días más para volver a verlo con la camiseta de la “Albiceleste”, en un partido que tendrá un enorme componente emocional. Antes, el equipo deberá afrontar una serie de encuentros pensados también para probar nombres y variantes de cara a la etapa que comienza después del Mundial.
La agenda contempla tres amistosos. Después del debut ante Bolivia, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, en el estadio Monumental. El cierre será el 6 de octubre frente a Benín, también en Núñez, en la noche que marcará la despedida de Messi del seleccionado.
Por eso, el partido de Córdoba tendrá una identidad diferente. Sin el capitán y máximo referente de la última gran etapa del fútbol argentino, Scaloni deberá observar cómo responde el equipo ante un rival que llega golpeado y con la necesidad de recuperar confianza.
Un rival en caída
Bolivia atraviesa justamente un momento complicado. El seleccionado quedó afuera del Mundial 2026 luego de perder ante Irak en el repechaje y, desde entonces, no logró recuperarse. Acumula cuatro derrotas consecutivas y llega al Kempes después de caer 2-0 ante Paraguay, en un amistoso disputado el pasado domingo en Estados Unidos.
Antes de esa derrota, Bolivia había perdido 4-0 frente a Escocia y por el mismo resultado ante Argelia. La serie negativa se completa con el 2-0 frente a Paraguay. Los números reflejan el presente de un equipo que buscará cambiar la imagen en Córdoba, aunque también llegará con dificultades para conformar su formación.
Argentina, en cambio, afrontará el partido con otro objetivo. La prioridad estará puesta en recuperar sensaciones después de la final perdida y, fundamentalmente, comenzar a darle forma a una nueva etapa. La presencia de jóvenes futbolistas, las variantes que ensayará Scaloni y la ausencia de Messi forman parte de un escenario que, inevitablemente, obliga a mirar hacia adelante.
El Mundial ya quedó atrás, aunque sus ecos todavía están presentes. La derrota ante España fue un golpe para un equipo acostumbrado a celebrar títulos en los últimos años. Ahora llega el momento de volver a empezar, con nuevas caras, nuevas pruebas y una agenda que tendrá su capítulo más emotivo en el Monumental.
Este miércoles, en Córdoba, Argentina dará el primer paso. Será sin Messi, con el recuerdo todavía fresco de la final y con Scaloni buscando respuestas. Bolivia aparece como el primer rival de una serie que servirá para ensayar, corregir y preparar el futuro. El último partido, en cambio, tendrá otro significado: será la noche en la que Messi se despedirá definitivamente de la Selección argentina.