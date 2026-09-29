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Felipe Contepomi busca al reemplazante de Andrés Bordoy en Los Pumas: quiénes son los candidatos

El head coach aseguró que todavía no definió quién ocupará el lugar del entrenador de forwards y remarcó que, además de la capacidad profesional, priorizará el aspecto humano.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi busca un nuevo entrenador de forwards para Los Pumas tras desvincular a Andrés Bordoy recientemente, según anunció en un evento deportivo en Argentina.
  • La salida de Bordoy fue decisión del head coach, quien ahora realiza entrevistas priorizando la calidad humana y profesional para reducir el margen de error en la elección.
  • Entre los posibles candidatos figuran Mario Ledesma, Diego Ghiglione o un técnico extranjero, cuya designación será clave para reestructurar el juego del seleccionado.
Resumen generado con IA

La salida de Andrés Bordoy abrió una vacante dentro del cuerpo técnico de Los Pumas y Felipe Contepomi ya comenzó a trabajar en la búsqueda de su reemplazante. Sin embargo, el head coach dejó en claro que todavía no existe una decisión tomada.

“No, esto es muy reciente. No lo tengo definido”, expresó Contepomi durante el Ole Summit Argentina, pocos días después de que se oficializara la desvinculación de Bordoy por decisión del propio entrenador del seleccionado.

La intención será analizar diferentes alternativas antes de elegir al nuevo responsable del trabajo de los forwards. Contepomi explicó que se seguirá un proceso similar al utilizado para incorporar otros integrantes de la estructura.

“En este proceso, sea un entrenador, un kinesiólogo... buscamos hacer entrevistas, poder ver distintas opciones para minimizar el error”, señaló.

El perfil que busca Contepomi

Más allá de los conocimientos específicos necesarios para ocupar el cargo, Contepomi marcó una condición que considera fundamental para integrar el cuerpo técnico argentino.

“Siempre nos podemos confundir, pero en esas entrevistas tiene que ser competente, pero sobre todo, la parte humana es muy importante para nosotros”, aseguró.

El entrenador no mencionó candidatos durante sus declaraciones. Entre las posibilidades que se contemplan aparecen nombres vinculados con la estructura de la UAR o con pasado en el seleccionado, como Mario Ledesma, Diego Ghiglione, Galo Álvarez Quiñones y Eusebio Guiñazú. Otra alternativa sería recurrir a un entrenador extranjero.

Por el momento, Contepomi no apura la definición. La salida de Bordoy es reciente y el cuerpo técnico pretende evaluar diferentes perfiles antes de resolver quién se incorporará a Los Pumas como nuevo entrenador de forwards.

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