Felipe Contepomi busca al reemplazante de Andrés Bordoy en Los Pumas: quiénes son los candidatos

El entrenador no mencionó candidatos durante sus declaraciones. Entre las posibilidades que se contemplan aparecen nombres vinculados con la estructura de la UAR o con pasado en el seleccionado, como Mario Ledesma, Diego Ghiglione, Galo Álvarez Quiñones y Eusebio Guiñazú. Otra alternativa sería recurrir a un entrenador extranjero.