Los Pumas debutarán frente a Australia en el Rugby Championship 2027: fechas y sedes

El Rugby Championship vuelve en el año del Mundial

La edición de 2027 tendrá una particular importancia dentro de la preparación de Los Pumas. SANZAAR había establecido que el Rugby Championship no se disputaría en 2026 debido a la modificación del calendario internacional, que incorporó el Nations Championship y diferentes series entre seleccionados del Hemisferio Sur. El torneo tradicional volverá en julio y agosto de 2027, antes de continuar anualmente en 2028 y 2029.