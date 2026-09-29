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Los Pumas debutarán frente a Australia en el Rugby Championship 2027: fechas y sedes

El seleccionado argentino abrirá el certamen con dos partidos consecutivos como visitante ante los Wallabies. El torneo regresará en 2027 y servirá como una de las últimas grandes pruebas antes del Mundial de Australia.

LOS PUMAS. El seleccionado argentino ya conoce sus primeros compromisos del Rugby Championship 2027: debutará con dos partidos consecutivos como visitante frente a Australia.
LOS PUMAS. El seleccionado argentino ya conoce sus primeros compromisos del Rugby Championship 2027: debutará con dos partidos consecutivos como visitante frente a Australia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rugby Australia confirmó que Los Pumas debutarán en el Rugby Championship 2027 ante los Wallabies como visitantes el 10 y 17 de julio, en Sídney y Townsville.
  • El certamen volverá tras cancelarse en 2026 por la reforma del calendario internacional y se disputará de forma completa por primera vez durante un año mundialista.
  • Los duelos funcionarán como banco de pruebas clave para el Mundial de Australia 2027, que iniciará en octubre y donde el equipo de Contepomi integrará el Grupo C.
Resumen generado con IA

Los Pumas ya empiezan a conocer cómo será uno de los tramos más importantes de su calendario 2027. El Rugby Championship regresará después de no disputarse durante 2026 y el seleccionado argentino tendrá un comienzo exigente: jugará sus primeros dos partidos frente a los Wallabies, ambos en territorio australiano y a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

Rugby Australia oficializó este martes las primeras fechas del certamen. El primer enfrentamiento entre argentinos y australianos será el sábado 10 de julio en el Allianz Stadium de Sídney, mientras que una semana después, el sábado 17, volverán a medirse en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. Los horarios todavía no fueron anunciados.

Será, además, un reencuentro rápido entre dos seleccionados que vienen protagonizando series cada vez más parejas. Rugby Australia destacó que la visita argentina de 2025 generó récords de asistencia y recordó también los enfrentamientos disputados durante 2026, un antecedente que aumenta la expectativa para los dos primeros compromisos del próximo Rugby Championship.

El Rugby Championship vuelve en el año del Mundial

La edición de 2027 tendrá una particular importancia dentro de la preparación de Los Pumas. SANZAAR había establecido que el Rugby Championship no se disputaría en 2026 debido a la modificación del calendario internacional, que incorporó el Nations Championship y diferentes series entre seleccionados del Hemisferio Sur. El torneo tradicional volverá en julio y agosto de 2027, antes de continuar anualmente en 2028 y 2029. 

Será también la primera vez que se dispute un Rugby Championship completo durante un año mundialista. Eso transformará los encuentros frente a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica en una prueba de máxima exigencia prácticamente en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo.

Por el momento, desde Australia sólo quedaron confirmados los dos primeros partidos de Los Pumas. Los Wallabies continuarán su participación enfrentando a Nueva Zelanda el 31 de julio, mientras que todavía restan precisiones sobre diferentes sedes y fechas del resto de sus compromisos ante los All Blacks y Sudáfrica. 

De Australia al gran objetivo de 2027

El calendario adquiere todavía más importancia porque la Copa del Mundo también se disputará en Australia. El torneo comenzará el 1 de octubre de 2027 y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con 24 seleccionados y un nuevo formato que incorporará los octavos de final antes de los cuartos.

Argentina integrará el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá. Los dirigidos por Felipe Contepomi debutarán el 4 de octubre contra Canadá en Brisbane, luego enfrentarán a España el 10 en Melbourne y cerrarán la primera fase ante Fiji el 16 en Adelaida.

De esta manera, Australia ocupará un lugar central en la temporada de Los Pumas. Primero aparecerá como rival en el comienzo del Rugby Championship y, menos de tres meses después, será el territorio en el que Argentina buscará volver a ser protagonista de una Copa del Mundo.

El seleccionado nacional tiene como mejor actuación histórica el tercer puesto conseguido en Francia 2007 y también alcanzó las semifinales en 2015 y 2023. Antes de pensar en ese desafío, sin embargo, deberá atravesar un Rugby Championship que promete funcionar como un verdadero examen mundialista: el primer paso ya tiene fecha y será el 10 de julio frente a los Wallabies en Sídney.

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