Arón Quiroga va por el salto de los 10K a los 21K de LA GACETA: "Intentaré hacer lo mismo que al año pasado"

Resumen para apurados
- El atleta tucumano Arón Quiroga competirá el 11 de octubre en los 21K de LA GACETA en Tucumán para buscar la victoria, tras consagrarse en los 10K el año pasado.
- Quiroga combina turnos nocturnos de trabajo con su entrenamiento. Llega tras ganar los 21K de Yerba Buena y los 10K de Córdoba, además de analizar a fondo el trazado local.
- Esta carrera afianza su nivel hacia sus metas de 2026 y lo posiciona como referente del atletismo regional frente a atletas destacados del fondo argentino.
Luego de brillar en los 10K, Arón Quiroga quiere mostrar que también puede hacerlo en los 21K LA GACETA. El año pasado, el atleta tucumano completó en 31:29.4 los 10.000 metros en una mañana calurosa, en la que Rodrigo Godino y Lucas Santillán completaron el podio. Sin embargo, para esta nueva edición, el portero nocturno va por todo en la media maratón.
"Las sensaciones son muy buenas; y como había dicho con la alegría de correr en mi provincia y con el condimento de la gente que te va alentando durante todo el recorrido. Para mí siempre es especial", decía emocionado el año pasado después de cruzar la línea de llegada. Aunque la distancia cambiará en pocos días, la idea es volver a llegar victorioso: "Intentaré hacer lo mismo. La presión está presente en cada competencia, pero aprendimos a sobrellevarla de la mejor manera".
A pesar de que tiene un trabajo que no le permite descansar por las noches, como lo hacen la mayoría de los atletas, el corredor de Manantial Sur se hace tiempo para poder cumplir con los objetivos que se trazó para 2026. "Sigo entrenando y llegando a las competencias con cambios horarios que no son los ideales por mi trabajo de noche, pero logramos que funcione", le comenta a LA GACETA.
Y vaya si no le funciona. Este año se quedó con los 21K de Yerba Buena y el domingo pasado tuvo una batalla en Córdoba, donde logró ser el más veloz en los 10K. "Me sentí muy bien en ambas carreras, sobre todo motivado por la calidad de atletas presentes que demandan a uno a sacar su mejor versión".
El buen momento de Arón
Su día a día tiene la precisión de un cronómetro. Cumple 50 horas semanales en turno nocturno, realizando tareas de seguridad, limpieza y mantenimiento. Esa carga lo obliga a competir, muchas veces, sin descanso previo. Aun así, Quiroga ya demostró que puede con todo.
En julio, en un 21K de Santiago del Estero, Quiroga quedó a pocos segundos del mendocino Ignacio Erario, quien semanas atrás se consagró como el mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires y ratificó su gran presente. Ese antecedente deja en claro que el tucumano tiene condiciones de sobra y lo pone como firme candidato para la carrera que se disputará en el segundo domingo de octubre.
"El circuito de los 21K es bastante entretenido. Me gusta recorrer varios puntos importantes de nuestra ciudad, como la Casa Histórica. Eso le da mucha más visibilidad a la competencia a nivel general", señaló Arón.
El nuevo recorrido puede deparar más de una sorpresa en esta edición. El atleta de 33 años afirmó que puede verse beneficiado porque lo tiene bien estudiado: "Al circuito lo conozco bien. La clave para hacer una buena carrera es ser prudente con el ritmo en la primera mitad, porque se corre con una leve elevación. Una vez hecho el retome, el recorrido se vuelve más favorable para ir apretando los ritmos y tratar de definir la carrera".
Arón, como lo conocen todos en el mundo del running, tiene el circuito analizado, la experiencia de haber sido más rápido de muchos de los que competirán con él y la humildad de los grandes. Este 11 de octubre, el portero nocturno buscará dar el salto de los 10K a los 21K con la misma fórmula que le dio resultados: prudencia, constancia y definición en el tramo final.
Cómo inscribirse a los 21K de LA GACETA
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la cuarta edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.