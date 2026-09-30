Arón Quiroga va por el salto de los 10K a los 21K de LA GACETA: "Intentaré hacer lo mismo que al año pasado"

"Las sensaciones son muy buenas; y como había dicho con la alegría de correr en mi provincia y con el condimento de la gente que te va alentando durante todo el recorrido. Para mí siempre es especial", decía emocionado el año pasado después de cruzar la línea de llegada. Aunque la distancia cambiará en pocos días, la idea es volver a llegar victorioso: "Intentaré hacer lo mismo. La presión está presente en cada competencia, pero aprendimos a sobrellevarla de la mejor manera".