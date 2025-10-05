Quiroga, el portero que festejó en los 10k de LA GACETA

El oficio y el sacrificio

Aaron trabaja como portero. Su jornada laboral arranca de noche y termina con los primeros rayos de sol, justo cuando muchos recién comienzan su día. “Salgo a las seis de la mañana, llego a mi casa, llevo a mi hijo a la escuela, cocino y trato de descansar un rato. A la tarde meto el entrenamiento, me ducho y me voy de nuevo. Es un sacrificio que uno hace porque ama el deporte y quiere seguir haciéndolo”, relató.