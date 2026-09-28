21K de LA GACETA: últimos días para inscribirse con precios de preventa

La cuenta regresiva está en marcha para una nueva edición de los 21K de LA GACETA, que se correrá el 11 de octubre. Quienes todavía no aseguraron su lugar tendrán los últimos días para aprovechar los valores de preventa: hasta el 30 de septiembre estarán vigentes los precios promocionales para las tres distancias de la competencia: 21K, 10K y 5K.