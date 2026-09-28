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21K de LA GACETA: últimos días para inscribirse con precios de preventa

Hasta el 30 de septiembre estarán vigentes los valores promocionales para las tres distancias. Además, los socios de Club LA GACETA podrán acceder a un 20% de descuento y habrá beneficios para los running teams.

Ezequiel Chavarría fue el ganador de los 21K LA GACETA del año pasado.
Ezequiel Chavarría fue el ganador de los 21K LA GACETA del año pasado. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA cierra el 30 de septiembre la preventa de inscripciones a precios promocionales para su maratón de 21K, 10K y 5K, que se correrá el 11 de octubre en Tucumán.
  • Los valores van de $42.750 a $61.750, con descuentos acumulables del 20% para socios del Club LA GACETA y del 15% para miembros de running teams.
  • A partir del 1 de octubre entrarán en vigencia nuevas tarifas con aumentos de hasta $65.000 para la distancia mayor, rumbo a la largada del evento deportivo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva está en marcha para una nueva edición de los 21K de LA GACETA, que se correrá el 11 de octubre. Quienes todavía no aseguraron su lugar tendrán los últimos días para aprovechar los valores de preventa: hasta el 30 de septiembre estarán vigentes los precios promocionales para las tres distancias de la competencia: 21K, 10K y 5K.

Durante septiembre, la inscripción para la distancia principal tiene un valor de $61.750, mientras que los corredores que elijan los 10K deberán abonar $52.250 y quienes participen de los 5K, $42.750.

Además, los socios de Club LA GACETA podrán acceder a un 20% de descuento acumulable. De esta manera, durante la preventa pagarán $49.400 para los 21K, $41.800 para los 10K y $34.200 para los 5K.

Cuánto costarán las inscripciones desde octubre

A partir del 1 de octubre finalizará la etapa de preventa y comenzarán a regir nuevos valores, que permanecerán vigentes hasta el 11 de octubre, día de la carrera.

La inscripción general para los 21K pasará a costar $65.000; los 10K tendrán un valor de $55.000 y participar de los 5K costará $45.000.

El beneficio para los socios de Club LA GACETA continuará durante esta etapa. Con el 20% de descuento, los precios quedarán en $52.000 para los 21K, $44.000 para los 10K y $36.000 para los 5K.

También habrá descuentos para los running teams

Los integrantes de running teams también tendrán un beneficio especial. Podrán acceder a un 15% de descuento, para lo cual deberán solicitar previamente el código correspondiente.

Además, el descuento de Club LA GACETA podrá acumularse, por lo que quienes cuenten con ambos beneficios tendrán la posibilidad de reducir todavía más el valor de la inscripción.

Así, el 30 de septiembre aparece como una fecha clave para quienes planean estar en la línea de largada el 11 de octubre: será el último día para acceder a los valores de preventa antes del cambio de precios previsto para octubre.

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