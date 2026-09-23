Los 21K de LA GACETA ya tienen circuito definido: cómo serán los recorridos por San Miguel de Tucumán
La competencia se realizará el 11 de octubre y tendrá su epicentro en avenida Soldati, frente al Parque 9 de Julio. El recorrido principal atravesará distintos puntos de la capital, mientras que también habrá circuitos más cortos.
Resumen para apurados
- LA GACETA definió el circuito para su media maratón 21K, que se correrá el 11 de octubre en San Miguel de Tucumán para reunir a miles de atletas en la capital provincial.
- La largada será en avenida Soldati y cruzará el centro y Mate de Luna. La jornada incluirá distancias menores de 10K, una Expo temática y puestos de hidratación y asistencia.
- El operativo afectará el tránsito capitalino desde el 10 de octubre y busca consolidar a la carrera como una de las citas deportivas y sociales más convocantes de la provincia.
Los 21K de LA GACETA empiezan a tomar forma. La competencia, que se realizará el 11 de octubre, ya tiene definido el circuito que recorrerá diferentes sectores de San Miguel de Tucumán, con la avenida Soldati y el Parque 9 de Julio como epicentro de una jornada que combinará deporte, actividades y una Expo destinada a acompañar el evento.
La concentración, largada y llegada estarán ubicadas sobre avenida Soldati, en la zona del Parque 9 de Julio. La convocatoria de los atletas comenzará a las 7.30, mientras que el llamado a la largada está previsto para las 7.50. La actividad principal comenzará a las 8 y el cierre general está programado para las 15.30.
La organización contempla además la realización de la Expo 21K LA GACETA, que funcionará sobre las veredas de avenida Soldati, frente al arco de largada y llegada. Allí también estarán distribuidos espacios para los running teams, escenarios, el podio y diferentes estructuras vinculadas con la competencia.
Un recorrido que atravesará la ciudad
El circuito principal tendrá su punto de partida sobre avenida Soldati al 400. Desde allí, los corredores avanzarán hacia el norte hasta Estados Unidos, cruzarán avenida Avellaneda y continuarán por Marcos Paz hasta 25 de Mayo.
Después comenzará un recorrido que llevará a los participantes por diferentes sectores del centro y alrededores. Pasarán por Mendoza, Junín y Santiago, para posteriormente dirigirse hacia José Colombres y San Martín. El trazado continuará hasta Bernabé Aráoz y luego llegará a 24 de Septiembre.
Uno de los grandes segmentos de los 21K estará sobre avenida Mate de Luna. Los corredores deberán avanzar hasta Boyacá, realizar un giro en U y regresar hacia el este. Luego tomarán avenida Adolfo de la Vega, donde realizarán otro retorno antes de reencontrarse con Mate de Luna.
El último tramo conducirá hacia San Luis y posteriormente Lavalle. El recorrido pasará por la plaza San Martín y continuará por Chacabuco, Rondeau, Congreso y Laprida. Desde allí, los atletas volverán hacia Mendoza, cruzarán nuevamente avenida Avellaneda y tomarán Amadeo Jacques para desembocar finalmente en Soldati y completar la prueba.
La organización prevé puestos de abastecimiento cada tres kilómetros, además de presencia de personal de Tránsito Municipal a lo largo del circuito, especialmente en los cruces de las principales avenidas. El esquema contempla también sectores de abastecimiento de agua y frutas, ambulancias, bomberos, puestos de control y personal encargado de verificar el paso de los competidores.
Los circuitos más cortos
La jornada no estará limitada únicamente a quienes afronten la distancia principal. También habrá recorridos alternativos que compartirán buena parte del escenario urbano.
El circuito de 10 kilómetros partirá igualmente desde avenida Soldati al 400. Los corredores transitarán por Estados Unidos, Marcos Paz, 25 de Mayo, Mendoza, Junín, Santiago, José Colombres y San Martín. La principal diferencia aparecerá al llegar a 24 de Septiembre: en lugar de continuar por Mate de Luna, el recorrido avanzará hasta San Luis y comenzará allí el regreso.
El trazado más corto tendrá su recorrido concentrado principalmente en el centro. Desde Soldati, avanzará por Estados Unidos y Marcos Paz hasta 25 de Mayo. Luego seguirá por Mendoza hasta Maipú, continuará hacia San Lorenzo y tomará Congreso. El regreso será por Laprida, Mendoza, Amadeo Jacques y nuevamente Soldati.
La organización comenzará a transformar la zona desde el día anterior. El sábado 10, a partir de las 18, está previsto el armado de las estructuras sobre avenida Soldati al 400, lo que requerirá modificaciones en el tránsito. Allí se instalarán el arco de largada y llegada, vallados, cartelería, escenarios, espacios de abastecimiento y las carpas correspondientes a la Expo.
Con el circuito definido, los corredores ya pueden empezar a estudiar cada tramo. Desde el Parque 9 de Julio hasta Mate de Luna, pasando por el centro y regresando nuevamente a Soldati, los 21K de LA GACETA convertirán a San Miguel de Tucumán en una gran pista urbana el próximo 11 de octubre.