Los 21K de LA GACETA ya tienen circuito definido: cómo serán los recorridos por San Miguel de Tucumán

Los 21K de LA GACETA empiezan a tomar forma. La competencia, que se realizará el 11 de octubre, ya tiene definido el circuito que recorrerá diferentes sectores de San Miguel de Tucumán, con la avenida Soldati y el Parque 9 de Julio como epicentro de una jornada que combinará deporte, actividades y una Expo destinada a acompañar el evento.