21K LA GACETA: qué incluye el Kit Premium y cómo adquirirlo

Resumen para apurados
- LA GACETA habilitó en Tucumán la opción del Kit Premium para los inscriptos en su media maratón 21K, con el fin de optimizar la preparación y experiencia de los corredores.
- El paquete cuesta $40.000 e incluye riñonera, botella flexible, snack energético y acceso rápido a la acreditación previa de esta cuarta edición de la competencia deportiva.
- La propuesta busca jerarquizar la cita atlética provincial, cuya convocatoria anticipa la llegada de miles de participantes y cuenta con cupos limitados en su sitio web.
Correr los 21 kilómetros no empieza en la línea de largada. La preparación, la hidratación y la organización también forman parte de la experiencia. Por eso, los 21K LA GACETA ofrecen la posibilidad de sumar un Kit Premium con productos y beneficios especialmente pensados para quienes participan de la carrera.
¿Qué incluye el Kit Premium?
Quienes elijan adquirirlo recibirán:
- Riñonera Weiss Slim, diseñada para llevar objetos personales durante la carrera.
- Botella flexible Weiss Soft Flask de 500 ml, pensada para la hidratación durante entrenamientos y competencias.
- Granola energética Kalimera de 70 gramos.
- Fast Access en la acreditación, para contar con un acceso diferencial durante ese proceso.
Una botella pensada para acompañar los 21K
La Weiss Soft Flask de 500 ml es una botella flexible, liviana y resistente. Pesa apenas 35 gramos y cuenta con una válvula de mordida antigoteo que permite beber de manera práctica mientras se está en movimiento.
Su formato flexible hace que pueda utilizarse en chalecos de hidratación, cinturones, portasoft flask o directamente llevarse en la mano. Además, se va plegando a medida que se consume el líquido, por lo que ocupa cada vez menos espacio.
Está fabricada con TPU, un poliuretano termoplástico resistente y elástico, y es libre de PVC, ftalatos y BPA.
La riñonera para correr con libertad
El otro producto de Weiss que forma parte del kit es la riñonera Slim.
Está diseñada para transportar objetos personales sin generar demasiadas molestias durante el movimiento. Tiene una correa elástica regulable que permite ajustarla al cuerpo y reducir el rebote mientras se corre.
Su bolsillo con cierre es expandible y permite aumentar considerablemente su capacidad de almacenamiento. Además, incorpora elementos reflectivos visibles a 360°.
Es de talle único regulable, para contornos de cintura de entre 71 y 117 centímetros.
Un aporte de energía
El Kit Premium también incluye una granola energética Kalimera de 70 gramos, que puede convertirse en un complemento práctico para la preparación del corredor.
Fast Access: un beneficio desde antes de correr
La propuesta Premium también contempla un beneficio que no se lleva en el bolso: Fast Access en la acreditación.
Los corredores que hayan adquirido el kit tendrán un acceso diferencial durante el proceso de acreditación, con el objetivo de agilizar uno de los trámites previos a la carrera.
¿Cómo adquirir el Kit Premium?
Es muy sencillo. El Kit Premium se ofrece como una opción al momento de realizar la inscripción a los 21K LA GACETA.
El corredor podrá elegir si desea adquirirlo junto con su inscripción y tiene un valor de $ 40.000. No es obligatorio para participar de la carrera, sino que se trata de una alternativa adicional para quienes quieran sumar los productos y beneficios que incluye la propuesta.
Así, el Kit Premium busca acompañar al corredor no sólo el día de la carrera, sino también en la preparación y en cada uno de los momentos que forman parte de la experiencia de los 21K LA GACETA.
Cómo inscribirse a los 21K de LA GACETA
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la cuarta edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.