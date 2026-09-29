SociedadSalud

Día Mundial del Corazón: las recomendaciones de Fundación Favaloro para una vida más sana

La hipertensión, el colesterol y el tabaquismo aumentan el riesgo cardiovascular, pero pueden prevenirse con controles y hábitos saludables.

Día Mundial del Corazón: las recomendaciones de Fundación Favaloro para una vida más sana
Foto: ospat.com.ar
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • En el Día Mundial del Corazón, la Fundación Favaloro difundió pautas preventivas en Argentina para reducir las muertes por patologías cardiovasculares.
  • En el país, las enfermedades cardíacas causan el 26% de las muertes, afectando más a las mujeres. Sin embargo, el 80% de estos cuadros son evitables con hábitos sanos.
  • Los especialistas afirman que controlar la presión, comer sano y hacer chequeos periódicos resultará clave para disminuir la mortalidad cardiovascular a futuro.
Resumen generado con IA

Bajo el lema "Don't miss a beat" (No pierdas ni un latido), la World Heart Federation (WHF) promueve este año el Día Mundial del Corazón. La fecha fue establecida en el año 2000 por la WHF y este año busca poner el foco en las enfermedades cardiovasculares que suelen pasar desapercibidas y en la importancia de reconocer a tiempo las señales para no perder ni un solo latido del corazón.

Salud cardíaca: cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños desde la infancia

Salud cardíaca: cinco hábitos para cuidar el corazón de los niños desde la infancia

Según un artículo del Hospital Británico, en Argentina las enfermedades cardiovasculares son responsables del 26% de las muertes del país. Las mujeres son afectadas con mayor frecuencia (27.3%) frente a los hombres (24.5%). “Una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, un riesgo que aumenta significativamente después de la menopausia, y que duplica la mortalidad atribuida al cáncer”, señala el informe.

Prevención cardíaca, según la Fundación Favaloro

La Fundación Favaloro estima que ocho de cada 10 eventos cardiovasculares podrían prevenirse con un adecuado control de los factores de riesgo. Para hacer un aporte en materia de cuidado, compartió las recomendaciones de los especialistas para tener una vida más saludable.

  • Controlar la presión arterial
  • Chequear el colesterol y la glucosa
  • Reducir el consumo de sal y mejorar la alimentación

La frecuencia cardíaca ideal para quemar grasa y mejorar tu entrenamiento

La frecuencia cardíaca ideal para quemar grasa y mejorar tu entrenamiento
  • Realizar actividad física de forma regular
  • Evitar el tabaco
  • Dormir bien y manejar el estrés

Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca

Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca
  • Mantener un peso saludable
  • Realizar controles médicos periódicos

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas
2

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
3

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”
4

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
5

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Comentarios