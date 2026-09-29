Día Mundial del Corazón: las recomendaciones de Fundación Favaloro para una vida más sana

Bajo el lema "Don't miss a beat" (No pierdas ni un latido), la World Heart Federation (WHF) promueve este año el Día Mundial del Corazón. La fecha fue establecida en el año 2000 por la WHF y este año busca poner el foco en las enfermedades cardiovasculares que suelen pasar desapercibidas y en la importancia de reconocer a tiempo las señales para no perder ni un solo latido del corazón.