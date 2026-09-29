Día Mundial del Corazón: las recomendaciones de Fundación Favaloro para una vida más sana

Resumen para apurados
- En el Día Mundial del Corazón, la Fundación Favaloro difundió pautas preventivas en Argentina para reducir las muertes por patologías cardiovasculares.
- En el país, las enfermedades cardíacas causan el 26% de las muertes, afectando más a las mujeres. Sin embargo, el 80% de estos cuadros son evitables con hábitos sanos.
- Los especialistas afirman que controlar la presión, comer sano y hacer chequeos periódicos resultará clave para disminuir la mortalidad cardiovascular a futuro.
Bajo el lema "Don't miss a beat" (No pierdas ni un latido), la World Heart Federation (WHF) promueve este año el Día Mundial del Corazón. La fecha fue establecida en el año 2000 por la WHF y este año busca poner el foco en las enfermedades cardiovasculares que suelen pasar desapercibidas y en la importancia de reconocer a tiempo las señales para no perder ni un solo latido del corazón.
Según un artículo del Hospital Británico, en Argentina las enfermedades cardiovasculares son responsables del 26% de las muertes del país. Las mujeres son afectadas con mayor frecuencia (27.3%) frente a los hombres (24.5%). “Una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, un riesgo que aumenta significativamente después de la menopausia, y que duplica la mortalidad atribuida al cáncer”, señala el informe.
Prevención cardíaca, según la Fundación Favaloro
La Fundación Favaloro estima que ocho de cada 10 eventos cardiovasculares podrían prevenirse con un adecuado control de los factores de riesgo. Para hacer un aporte en materia de cuidado, compartió las recomendaciones de los especialistas para tener una vida más saludable.
- Controlar la presión arterial
- Chequear el colesterol y la glucosa
- Reducir el consumo de sal y mejorar la alimentación
- Realizar actividad física de forma regular
- Evitar el tabaco
- Dormir bien y manejar el estrés
- Mantener un peso saludable
- Realizar controles médicos periódicos