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Día Mundial del Corazón: los síntomas iniciales de una enfermedad cardíaca que suelen confundirse y cuándo aparecen

En las etapas iniciales, las afecciones cardiovasculares casi no dan aviso. Cuáles son las manifestaciones sutiles que aparecen con los años, qué datos revela la OMS y cómo actuar a tiempo.

Primeros síntomas de enfermedad cardíaca que no se deben pasar por alto.
Primeros síntomas de enfermedad cardíaca que no se deben pasar por alto. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cada 29 de septiembre, la Federación Mundial del Corazón alerta a nivel global sobre los síntomas iniciales de estas afecciones, principal causa de muerte en el mundo.
  • Según la OMS, estas patologías provocan el 32% de los decesos globales y suelen avanzar en silencio o manifestarse con signos sutiles como fatiga, mareos o molestias atípicas.
  • Especialistas destacan que adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos resultan claves para evitar complicaciones severas y preservar la calidad de vida.
Resumen generado con IA

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una iniciativa impulsada por la Federación Mundial del Corazón para concientizar sobre el cuidado de la salud cardiovascular. Para este 2026, la campaña internacional se presenta bajo el lema "Las enfermedades cardíacas pueden pasar desapercibidas: no pierdas ni un solo latido". Las afecciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo: según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 fallecieron cerca de 19,8 millones de personas por estas razones, representando el 32% de los decesos globales.

Los hábitos que ayudan a proteger el corazón y vivir más años, sin importar la edad

Los hábitos que ayudan a proteger el corazón y vivir más años, sin importar la edad

Las enfermedades del corazón no son un problema exclusivo de las personas mayores y pueden progresar silenciosamente. El artículo publicado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA, parte de los Institutos Nacionales de la Salud) destaca la importancia de atender a los primeros indicios, ya que en etapas iniciales estas afecciones a menudo no presentan síntomas o solo se manifiestan durante ejercicios intensos o situaciones de estrés.

Cómo cambia el corazón con el paso de los años

A medida que el cuerpo envejece, la estructura y el funcionamiento del corazón experimentan modificaciones naturales que pueden incrementar los riesgos sobre la salud:

  • Frecuencia y ritmo: El corazón pierde la capacidad de latir tan rápido durante el ejercicio o el estrés. Se pueden percibir aleteos o latidos fuera de tiempo; si bien son comunes, la aceleración frecuente o continua requiere evaluación médica.
  • Cambios estructurales: Las cavidades del corazón pueden agrandarse y sus paredes volverse más gruesas, lo que disminuye su capacidad de almacenamiento y aumenta el riesgo de fibrilación auricular.
  • Rigidez valvular: Las válvulas pueden engrosarse y endurecerse, dificultando el flujo sanguíneo y provocando acumulación de líquidos en pulmones, piernas o abdomen.
  • Enfermedades vasculares: Con los años aumenta el riesgo de arteriosclerosis (endurecimiento de arterias) y aterosclerosis (acumulación de placas de grasa), así como la insuficiencia cardíaca.
  • Dolor, presión o sensación de aplastamiento en el centro o lado izquierdo del pecho.
  • Malestar, adormecimiento u hormigueo en brazos, hombros, cuello, mandíbula o espalda.
  • Falta de aliento tanto al estar en actividad como en reposo o acostado.
  • Mareos repentinos, aturdimiento, desmayos o sudor frío.
  • Náuseas, malestar estomacal, fatiga inusual, debilidad extrema y ansiedad.
  • En las mujeres: Suelen predominar síntomas sutiles como falta de aire, cansancio, debilidad, malestar digestivo y dolor en la espalda o el hombro.

Estrategias clave para proteger tu salud cardiovascular

Atender el corazón de forma integral no solo previene eventos cardíacos, sino que también protege la salud cerebral y cognitiva. Adoptar hábitos saludables desde etapas tempranas reduce significativamente la aparición de complicaciones:

  • Actividad física constante: Se aconseja realizar al menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico y de resistencia.
  • Alimentación saludable: Priorizar el consumo de frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, reduciendo la sal, los azúcares y las grasas trans o saturadas.
  • Controles periódicos: Medir regularmente la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre, dado que suelen elevarse sin dar aviso previo.
  • Hábitos de vida: Evitar el consumo de tabaco y alcohol, dormir lo suficiente y aplicar técnicas para gestionar el estrés cotidiano.
Temas Organización Mundial de la Salud
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