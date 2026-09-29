Día Mundial del Corazón: los síntomas iniciales de una enfermedad cardíaca que suelen confundirse y cuándo aparecen

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una iniciativa impulsada por la Federación Mundial del Corazón para concientizar sobre el cuidado de la salud cardiovascular. Para este 2026, la campaña internacional se presenta bajo el lema "Las enfermedades cardíacas pueden pasar desapercibidas: no pierdas ni un solo latido". Las afecciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo: según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 fallecieron cerca de 19,8 millones de personas por estas razones, representando el 32% de los decesos globales.