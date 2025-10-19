Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca

Mientras que de lunes a viernes nos dedicamos a completar todas nuestras obligaciones, los sábados y domingos nos tientan a elaborar planes de mayor entretenimiento. Salidas al cine, viajes espontáneos, fiestas o encuentros con amigos pueden ser el itinerario, sin embargo, hay una actividad que, según la ciencia, deberíamos incorporar si deseamos cuidar de la salud de nuestro corazón.
De acuerdo con un estudio publicado por el Congreso de Cardiología de la Sociedad Europea, los días del fin de semana deberíamos dedicarnos a dormir. Los resultados de su investigación demostraron que el “ponernos al día” con el descanso puede reducir en un 20% las probabilidades de sufrir de enfermedad cardíaca. Recuperar las horas de sueño ha demostrado ser beneficioso, aunque estas resoluciones resultaron ser un tanto controversiales.
Un estudio demostró que el “sueño compensatorio” puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca
El estudio utilizó los datos reportados personalmente de 90.000 personas del Biobanco del Reino Unido y dio cuenta que aquellas que experimentaban más horas de “sueño compensatorio”, es decir de recuperación del descanso perdido durante los ajetreados días de la semana, presentaban un mejor desempeño en los resultados en términos de su salud cardíaca.
La falta de sueño es una de las experiencias más compartidas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada tres adultos en los Estados Unidos no duerme lo suficiente todos los días, una cifra realmente significativa. Mientras que la privación del sueño ha sido definida por los investigadores como un descanso que comprende menos de siete horas por noche. Por ello, se ha destacado la importancia del descanso compensatorio, que aunque no es idóneo puede ser una mejor estrategia por sobre la falta de descanso.
Recuperar el sueño puede ser más conveniente que un sueño deficiente pero no “lo ideal”
“La falta de sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión, obesidad, arritmias y enfermedades de las arterias coronarias. Todas estas afecciones pueden causar daños a largo plazo a la salud cardiovascular si no se tratan”, afirmó el Dr. Jim Liu, cardiólogo del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.
Las observaciones de este estudio han sido cuestionadas por otros investigadores debido a que resulta más conveniente sostener un ciclo se dueño estable en lugar de recuperar el descanso los fines de semana. “Es mucho más saludable para nuestro sueño, nuestro ritmo circadiano y nuestra salud en general dormir en un horario constante durante la semana y dormir lo suficiente de manera constante en lugar de tener días con un sueño inadecuado seguidos de días de sueño 'adicional'”, expresó la Dra. Alicia Roth, especialista en sueño del Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Cleveland.