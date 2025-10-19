Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca

La falta de sueño es una de las experiencias más compartidas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada tres adultos en los Estados Unidos no duerme lo suficiente todos los días, una cifra realmente significativa. Mientras que la privación del sueño ha sido definida por los investigadores como un descanso que comprende menos de siete horas por noche. Por ello, se ha destacado la importancia del descanso compensatorio, que aunque no es idóneo puede ser una mejor estrategia por sobre la falta de descanso.