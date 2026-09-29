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¿Dónde llovió más en Tucumán y a qué hora se registraron las mayores precipitaciones en la zona centro?

El informe de la Eeaoc mostró una distribución dispar de las lluvias del lunes 28 de septiembre, con máximos acumulados de 59 milímetros.

Precipitación. LA GACETA / MATÍA VIEITO
Precipitación. LA GACETA / MATÍA VIEITO
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La Eeaoc informó que las lluvias del lunes 28 en Tucumán tuvieron una distribución dispar, alcanzando un pico de 59,7 mm en Los Quemados debido a un frente de tormentas.
  • El temporal concentró sus mayores registros vespertinos en Leales, Monteros y Cruz Alta, mientras que en zonas de Tafí del Valle y La Cocha prácticamente no hubo precipitaciones.
  • Los datos agrometeorológicos resultan clave para el monitoreo de la producción agrícola y la gestión de la infraestructura hídrica provincial frente al fenómeno de El Niño.
Resumen generado con IA

Las lluvias del lunes 28 de septiembre tuvieron una distribución dispar en distintos puntos de Tucumán, de acuerdo con el informe de precipitaciones elaborado por la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

El mayor registro correspondió a la estación climatológica Los Quemados, en el departamento Leales, con 59,7 milímetros. En segundo lugar se ubicó Caspinchango, en Monteros, con 57,2 milímetros, mientras que Colombres, en Cruz Alta, acumuló 56 milímetros.

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También se registraron lluvias importantes en Leales, con 52 milímetros, y en distintos puntos de Cruz Alta: Banda del Río Salí y General Paz alcanzaron 41 milímetros, mientras que Maravilla-Lote 11/15 y Mercedes registraron 40 milímetros.

En el otro extremo, el informe de la Eeaoc consignó registros de 0 milímetros en algunas localidades. En Tucumán, esto ocurrió en Bajastiné (La Cocha), Colalao del Valle y Pinar de los Ciervos (Tafí del Valle).

Entre los registros más bajos, además, se ubicaron Casas Viejas (La Cocha), con 1,5 milímetros; El Sacrificio (La Cocha), con 1,8; Las Nubes (Tafí del Valle), con 0,5; y Pueblo Viejo (Monteros), con 3 milímetros.

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El relevamiento también muestra diferencias dentro de un mismo departamento. En Famaillá, por ejemplo, se registraron 17,5 milímetros en Monte Grande 1, 11,2 en Monte Grande 2 y 16,8 en la localidad de Famaillá. En Lules, la estación ubicada en La Bomba marcó 15 milímetros, mientras que San Rafael registró 13,2.

Según la Eeaoc, los datos corresponden a la información agrometeorológica disponible a través de su red de estaciones.

Los horarios, en el centro

Tomando como referencia el área metropolitana de Tucumán, El Colmenar, como referencia para San Miguel de Tucumán, registró el mayor nivel de precipitaciones a las 19.30, con 10,6 milímetros, mientras que a las 18.30 había acumulado 5,3 milímetros.

En Los Nogales, el registro más significativo fue a las 19.15, con 21,8 milímetros, mientras que en Santa Isabel se alcanzaron 14,9 milímetros a las 19.30.

En tanto, en Lules, el máximo registro consignado fue de 1 milímetro a las 18.45, lo que marca la diferencia según los sectores.

Relevamiento.

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