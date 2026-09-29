El senador libertario Juan Carlos Pagotto fue hallado sin vida en su casa de La Rioja

Resumen para apurados
- El senador nacional de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto (74), fue hallado sin vida este martes en su casa de La Rioja por causas que aún investiga la Justicia.
- El cuerpo fue encontrado en su domicilio por la mañana. Pagotto asumió su banca en 2023, presidía la estratégica Comisión de Acuerdos y fue legislador provincial.
- Su fallecimiento impacta en el Senado en plena actividad parlamentaria, obligando al oficialismo a reconfigurar la Comisión de Acuerdos y cubrir una banca clave.
El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto, de 74 años, fue hallado sin vida en su domicilio de la capital provincial. El fallecimiento fue confirmado por fuentes oficiales y generó repercusión inmediata en el ámbito político nacional y riojano.
Pagotto representaba a La Rioja en el Senado desde diciembre de 2023 y pertenecía al bloque de La Libertad Avanza. Además, durante este año presidía la estratégica Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Investigan las circunstancias del fallecimiento
El cuerpo del senador fue encontrado durante las primeras horas de este martes en su vivienda de la ciudad de La Rioja. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de autoridades policiales y judiciales.
Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que se produjo. Médicos forenses trabajan para establecer qué ocurrió.
La investigación se encuentra en sus primeras etapas y se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas de la muerte.
Su trayectoria en el Senado
Pagotto había asumido como senador nacional el 10 de diciembre de 2023, con mandato hasta diciembre de 2029. Como representante de La Rioja, integraba distintas comisiones del Senado y tuvo un papel activo en el tratamiento de iniciativas vinculadas con cuestiones judiciales y legislativas.
Abogado de profesión, había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional y política en La Rioja. Antes de llegar al Senado nacional también había ocupado una banca en la Legislatura provincial.
El fallecimiento del legislador se produjo mientras el Congreso se encuentra en plena actividad parlamentaria y a pocos días de una nueva etapa de tratamiento de proyectos en ambas cámaras.